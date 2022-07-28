Konya ile Başakşehir tur atladı

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov’u 3-0 yenen Konyaspor, rövanş mücadelesini binlerce taraftarı önünde 2-0 kazanarak 3. Eleme turuna yükseldi.





UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle ilk maçı Konya’da seyircisiz oynamayı kabul eden Belarus ekibi BATE Borisov, 10 kişi kalan Konyaspor’a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Yine Konya’da oynanan ve binlerce taraftarın tribünleri doldurduğu rövanş maçında temsilcimiz yine üstün bir futbol sergiledi.





Maç boyunca sayısız gol fırsatı yakalayan Konyaspor, 37’de Amar Rahmanovic ve 43’te Francisco Calvo’nun golleriyle BATE Borisov’u yenmeyi başardı. Maçın 73. dakikasında Sokol Cikalleshi’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasıyla Konyaspor maçı 10 kişi tamamladı. Ancak BATE Borisov, temsilcimize zorluk çıkartamadı.





Bu sonuçla 3. Eleme Turu’na yükselen Konyaspor, Vaduz-Koper eşleşmesinden tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.











