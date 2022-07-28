Konya ile Başakşehir tur atladı

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında BATE Borisov’u 3-0 yenen Konyaspor, rövanş mücadelesini binlerce taraftarı önünde 2-0 kazanarak 3. Eleme turuna yükseldi.
UEFA’dan aldığı ceza nedeniyle ilk maçı Konya’da seyircisiz oynamayı kabul eden Belarus ekibi BATE Borisov, 10 kişi kalan Konyaspor’a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamamıştı. Yine Konya’da oynanan ve binlerce taraftarın tribünleri doldurduğu rövanş maçında temsilcimiz yine üstün bir futbol sergiledi.
Maç boyunca sayısız gol fırsatı yakalayan Konyaspor, 37’de Amar Rahmanovic ve 43’te Francisco Calvo’nun golleriyle BATE Borisov’u yenmeyi başardı. Maçın 73. dakikasında Sokol Cikalleshi’nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kalmasıyla Konyaspor maçı 10 kişi tamamladı. Ancak BATE Borisov, temsilcimize zorluk çıkartamadı.
Bu sonuçla 3. Eleme Turu’na yükselen Konyaspor, Vaduz-Koper eşleşmesinden tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Netanya ile karşı karşıya geldi. Sahasında 1-1 berabere kaldığı Maccabi Netanya’yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Başakşehir, tur atladı.
Başakşehir’e turu getiren gol 9. dakikada Youssouf Ndayishimiye’den geldi. Sağ kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ndayishimiye'nin kafa vuruşuyla Başakşehir, deplasmanda öne geçti.
SADECE TEK İSABETLİ ŞUT
Kalan dakikalarda rakibine fazla pozisyon şansı tanımayan ve skoru korumayı başaran Başakşehir, maçın son dakikalarında yakaladığı fırsatlardan yararlanamasa da adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maccabi Netanya, maç boyunca Başakşehir kalesine sadece 1 isabetli şut gönderebildi.
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Breidablik (İzlanda)-Buducnosy Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan ilk maçtan Breidablik 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.