Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var /24 Ocak 2025 20:58

Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya Selçuklu'da 3 katlı bir bina çöktü. Göçük altında kalanlar olduğu öğrenilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."
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