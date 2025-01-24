Konya'da 3 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim."