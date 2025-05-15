Konya'da 5.2'lik deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklama





İLK AÇIKLAMA





YAVAŞ: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ





'İLETİŞİM HALİNDEYİZ'

Ankara ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.2 olarak ölçtü. Verilere göre sarsıntı 6.9 km derinlikte gerçekleşti.Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin hızla saha taramalarına başladığını bildirdi.Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz."Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:"Kulu ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizle son durumlar hakkında iletişim halindeyiz. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü doğal afetten korusun."