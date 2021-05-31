Konya'da 65 metre derinliğinde yeni obruk

Konya'daki obruklara bir yenisi daha eklendi. Konya’nın Karapınar ilçesinde tarlada su boruları yerleştiren Bekir İlhan, yakındaki dedesine ait tarlaya gitti. Döndüğünde tarlasında obruk olduğunu fark eden İlhan, büyük korkuya kapıldı.





İlhan'ın haber vermesi üzerine bölgedeki yaşayanlar tarlaya gelerek obruğu inceledi. Obruğun, 3 metre çapında ve yaklaşık 65 metre derinlikte olduğu görüldü.





Tarlada 2 gün önce yonca biçildiği ve balya yapılıp kamyonlara yüklendiği belirtildi. Obruğu gören Bekir İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük korku ve panik yaşadığını anlattı.





Akşam saatlerine kadar tarlada çalıştığını ifade eden İlhan, şunları kaydetti:





"Sabah tarla içerisinde obruk yoktu. Erken saatlerde kalktım, sulama borularını değiştirdim. Sonra diğer tarlaya gittim, geldim. Döndüğümde tarlanın ortasında farklılık gördüm. Yanına yaklaşmaya çalıştım ama biraz korktum. Korkumu yenerek yaklaştığımda obruk olduğunu fark ettim ve hemen dedeme haber ettim. Tarlada yonca ekiliydi. Birkaç gün önce onun hasadı yapıldı ve balyalar yapıldı. Obruğun olduğu tarlada kamyon ve işçiler vardı. Allah'tan o sırada oluşmadı."





Tarla sahibi ise daha önce de yakındaki başka bir tarlada 2 obruk oluştuğunu vurgulayarak, "Bu bölgede birkaç tane daha obruk bulunuyor. Tarlada çalışınca korku yaratıyor." diye konuştu.





Öte yandan obruk yeni oluştuğu için zaman zaman çökmeler devam ediyor.