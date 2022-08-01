Kayıtlara göre Mehmet Altun, emniyet ve tutuklu bulunduğu cezaevinde büyük bir ‘saygı’ ile karşılanıyor. Altun, polislerin kendisine, “Senin bir suçun yok.” dediğini söylüyor, “Polisler de yardımcı oldular sağolsunlar. Hatta çoğu hak bile veriyor yani (gülüşmeler). Devletimiz çok büyük, ilgileniyorlar.” diyor.







Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre dayısı olduğu iddia edilen muhatabı ise Altun’a moral veriyor: “Bir sürü ceza verirler, ondan sonra 30 seneye, 20 seneye yuvarlarlar, 16-17 sene yatar çıkarsın. Hırsızlık mı yaptın, haksızlık mı yaptın. Allah Allah! Yapacak bir şey yok!”





Konya’nın Meram ilçesinde 30 Temmuz 2021’de Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katleden katil Mehmet Altun ile katliamı azmettirmekten tutuksuz yargılanan Keleş ve Çalık ailesinin yargılandığı dava Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.





Geçtiğimiz ay yapılan son duruşma öncesinde mağdur ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, olayın üzerinin karartılmaya çalışıldığını söylemişti. Karabulut, “12 Mayıs saldırısından itibaren kolluğun nasıl delil kararttığı, kolluk, savcı ve saldırganların işbirliğini, gerek sanıkların kendi aralarındaki ses kayıtlarında, gerekse whatsapp yazışmalarında çok net ortaya koyduk. Tetikçi kesinlikle yalnız değil.” ifadelerini kullanmıştı.





7 KİŞİNİN KATİLİNE; SEN KADER KURBANISIN!



İnternete düşen bir tape Karabulut’un iddiasını doğrular nitelikte. İddiaya göre görüşme tetikçi Mehmet Altun ve ‘dayı’ dediği kişi arasında geçiyor. Mehmet Altun, dayısına, rahatının yerinde olduğunu, cezaevinde kendisine saygısızlık yapılmadığını anlatıyor. Dayısının, “Görüştüğüm herkes ‘o çocuğun suçu yok’ diyor.” sözleri üzerine 7 kişiyi katleden tetikçi, “Bana da diyorlar zaten dayı. Kader mahkumusun diyorlar. Yapacak birşey yok diyorlar.







ZATEN POLİSLER DE YALAN SÖYLEDİ DAYI!

Mehmet Altun’un, polislerle ilgili sözleri de dikkat çekici. Altun, “Zaten polisler de yalan söylediler. Yakaladık diye. Ben kendim teslim oldum halbuki! Silah çekti bize demişlerdi! (Gülüyor). Benim ifademi aldıktan sonra söylediler zaten. Çok değerli ‘dayıların’ var dediler.” diyor.





HERKES SENİN SUÇSUZ OLDUĞUNU BİLİYOR

Ardından dayısı devam ediyor. 7 kişiyi öldüren yeğenine, “Seni biliyorlar. Herkes senin suçsuz olduğunu biliyor. Seni götüren polisler bile ‘bu adam suçsuz’ diyor.” şeklinde konuşuyor. Mehmet Altun bunun üzerine, “Sağolsun devletimiz çok büyük dayı, ilgileniyorlar. Biliyorlar dayı, biliyorlar. ‘Sizin aileyi de iyi araştırdık. Biz onlara ne olduğunu iyi biliyoruz dediler. Polisler de yardımcı oldular sağolsunlar. Hatta çoğu hak bile veriyor yani (gülüşmeler).” diyor.







HIRSIZLIK MI YAPTIN, HAKSIZLIK MI YAPTIN!

Dayının 7 kişiyi katleden yeğenini teskin etmek için kullandığı şu sözler dikkat çekici: “Hırsızlık mı yaptın, haksızlık mı yaptın! Allah Allah! Yapacak birşey yok!







NE OLMUŞTU?

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğulları ailesi 12 Mayıs’ta yaklaşık 60 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına maruz kalmıştı. “Biz ülkücüyüz, sizi burada yaşatmayacağız” tehditleriyle saldırı gerçekleştiren grup 4’ü kadın olan 7 kişilik aileyi ağır yaralamıştı.







Saldırının ardından tutuklanan 7 kişiden 5’i tahliye edilmişti. 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Mehmet Altun isimli tetikçi, Dedeoğulları’nın evine giderek yanında getirdiği silahla aile bireylerini katletti.





Saldırı sonucunda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) hayatını kaybetti. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan tetikçi 4 Ağustos’ta yakalandı. İddianamede katil zanlısı Mehmet Altun hakkında “canavarca hisle öldürme” suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.