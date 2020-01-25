Samanyolu Haber /Sağlık / Konya'da "koranavirüs" alarmı! /25 Ocak 2020 22:12

Konya'da "koranavirüs" alarmı!

Çin'de beş şehirde 11 milyon kişinin karantina alınmasına sebep olan koronavirüs vakası Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avustralya'dan sonra Türkiye'ye mi sıçradı?

SHABER3.COM

Konya'da bulantı ve kusma şikâyetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.

46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya'ya geldi. 

Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikâyetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 

KORANAVİRÜS ŞÜPHESİ İLE KARANTİNA ALTINDA

Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı.

Çinli turist, "koronavirüs" olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı.

Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. 

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çin'de başlayan koronavirüs salgınında şu ana kadar 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konya'da "koranavirüs" alarmı! Sonraki Haber >>

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Adıyaman Kapalı Cezaevi önünde endişeli bekleyiş

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Alo! Enkaz altındayım, nefes alamıyorum...

Polis bu kişiyi arıyor!

Polis bu kişiyi arıyor!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Millet can derdinde, Vali algı peşinde!

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

Elazığ'daki deprem canlı yayına böyle yansıdı

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

İtalya'da aşırı sağcı eski bakandan provokasyon

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

Kamyon neredeyse düşen bir kızı eziyor

İsrail'da patlama

İsrail'da patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:20:07