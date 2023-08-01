Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da korkutan deprem /01 Ağustos 2023 19:05

Konya'da korkutan deprem

Konya'da saat 18.07'de deprem meydana geldi. 5 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem 40-45 saniye sürdü.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Konya’nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’tan alınan bilgilere göre saat 18.06’da Konya’nın Selçuklu ilçesinde 7.24 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Depremin ardından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Konyalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz sahada incelemelerde bulunuyor" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Konya'da korkutan deprem Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:19:46