Konya'da korkutan deprem

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Konya’nın Selçuklu ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



AFAD’tan alınan bilgilere göre saat 18.06’da Konya’nın Selçuklu ilçesinde 7.24 kilometre derinliğinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem, Konya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi depremin 5.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.



Depremin ardından açıklama yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Tüm Konyalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Ekiplerimiz sahada incelemelerde bulunuyor" dedi.