Konya'da vahşet! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu

Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu.







Halktv.com'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Bir erkek ve bir kadına ait olduğu düşünülüyor

Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.





Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.