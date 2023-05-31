Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da vahşet! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu /31 Mayıs 2023 15:07

Konya'da vahşet! Naylona sarılıp yakılmış cesetler bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında naylona sarılıp yakılmış 2 ceset bulundu. Başka bir noktada yakılıp yolun kenarına atıldığı tespit edilen cesetlerden birinin kadına ait olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SHABER3.COM

Konya- Ankara kara yolunun 125'inci kilometresinde yer alan Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, sabah saatlerinde, naylona sarılıp, yakılmış 2 ceset bulundu.

Halktv.com'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir erkek ve bir kadına ait olduğu düşünülüyor
Yaşları 25 ila 30 arasında ve birinin kadına ait olduğu değerlendirilen cesetler otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, başka bir nokta yakılıp yol kenarına atıldığını tespit ettiği cesetler ile şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.
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