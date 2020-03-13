Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da 'virüs mü getiriyorsunuz' denilerek bıçaklandı /13 Mart 2020 21:11

Konya'da 'virüs mü getiriyorsunuz' denilerek bıçaklandı

Konya'da bir Afgan, "Buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz" denilerek bıçaklandı.Olay, Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Olay sırasında Köprübaşında oltayla balık avladığı belirtilen Afganistanlı kişinin yanına yaklaşan U.G.'nin 'koronavirüs mü getiriyorsunuz' dedikten sonra Afgan'ı bıçakladığı kaydedildi.

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U.G'nin koronavirüs nedeniyle tartıştığı Afgan Habibullah'ı bıçakla yaraladığı aktarılırken, Afganistanlı şahıs sol kolundan iki, sol koltuk altından bir olmak üzere vücuduna üç bıçak darbesi alarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Habibullah ise Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

U.G.'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülürken, polis saldırganı yakaladı. Bir diğer Afganistanlı kişi ise tanık olarak dinlenmek üzere karakola götürüldü.
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