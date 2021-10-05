Konya'da yeni 'Ensar Vakfı' skandalı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de kaleme aldığı yazısında, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, basit cinsel saldırı ve müstehcenlik suçlarından yargılanarak 62 yıl 3 ay hapis cezası verilen Faruki Tarikatı’nın Konya halifesi olan Süleyman Işık’ın Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce “eylemlerin mağdurların rızası ile gerçekleştiği” gerekçesiyle beraat ettirildiğini yazdı.



Saymaz'ın "Konya'nın badeci şeyhini 'Rıza var' diye tahliye etmişler" başlıklı yazısında yer alan, 11 Şubat 2021'de Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce bozulan kararın gerekçesi şöyle:



"Kendisini din alimi olarak tanıtan sanığın oral ve anal yoldan gerçekleştirdiği cinsel ilişki eylemlerinde cebir ve tehdit kullanmadığı gibi mağdurların da bu yönde bir iddialarının bulunmaması, sanığın kendisine itibar edilmesini sağlamak amacıyla sarf ettiği sözlerin aldatıcı nitelikten uzak olması ve eylemlerini mağdurların rızası ile gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında..."



Işık’ın aynı gün tahliye edildiğini ifade eden Saymaz, yazısının devamında mahkemenin gidişatını şöyle anlattı:



Ancak beş kişilik heyetin iki üyesi karara itiraz etti. İtirazda, Işık'ın hile yoluyla gençlerin dini duygularını istismar edip iradelerini fesada uğrattığı belirtildi. Bu şekilde elde edilen rızaya hukuken itibar edilemeyeceği anlatılarak, şöyle devam edildi:



"Hem dudaklarından emmek, hem anal ve oral yoldan organ sokmak suretiyle manevi ilim aktarma yolu olduğuna mağdurları inandırdığı, mağdurların hileli davranış ve sözlerden etkilenerek karşı koyamadıkları, itiraz etmelerinin önüne geçmek için bu durumun rahmani hal olduğunu, bilinemeyen kişilerce anlaşılamayacağını, manevi rütbe almak için itaat edilmesi gerektiğini telkin ederek, karşı gelenlerin helak olacağını söyleyerek, cinsel saldırıda bulunduğu..."



Bozma üzerine dava Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de ikinci kez karara bağlandı. Mahkeme ilk kararında direndi. Işık'a dört gence yönelik cinsel saldırı nedeniyle 45 yıl ceza verildi. Işık yeniden tutuklanmadı. Acıdır ki, duruşmaya mağdurlar katılmadı. Yalnızca avukatları Hakkı Ünalmış hazır bulundu. Ünalmış, duruşma bitiminde sevinçliydi. "Konya'da hakimler varmış" dedi. Bir yandan da buruktu.



Bir Cumhuriyet aydını olan Ünalmış, yine Konya'da 2008'de Süleymancı yurdundaki doğalgaz patlamasında 18 kız çocuğunun ölmesi ve 27'sinin yaralanmasına ilişkin davayı da ailelerin ilgisizliğine rağmen ve ücretsiz şekilde yürütüyor. Ya Ünalmış olmasaydı? Cumhuriyet'in tarikat ve cemaatlerin eline düşürülmüş kimsesiz evlatlarına kim sahip çıkacaktı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mı? Güldürmeyin... Şeyh Süleyman Işık Davası'nın tarafı oldukları halde karar günü mahkeme salonunda yoktular!