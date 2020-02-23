Samanyolu Haber /Gündem / Konya'daki 4.5'lik depremden sonra Manisa'da 4.8 ile sarsıldı /23 Şubat 2020 18:37

Konya'daki 4.5'lik depremden sonra Manisa'da 4.8 ile sarsıldı

Gece saatlerinde Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremden sonra bir sarsıntı da Manisa'da yaşandı. Akhisar merkezli depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı.

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 15:40'ta 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karaborklu köyünde meydana gelen depremin derinliği 8,6 km olarak ölçüldü.

Manisa Valiliği, Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'nde meydana gelen depremin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" denildi.

BİR DEPREM DE KONYA'DA...

Konya'nın Derebucak ilçesinde de saat 01.26'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedilirken, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ''Deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasara neden olmadı. Ekiplerimizde her ihtimaline karşı ilçede araştırmasını sürdürüyor'' dedi.
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