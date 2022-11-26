Konya'daki vahşetin gerçek sorumlusu AKP iktidarıdır

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘başıboş hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır’ sözünün ardından sokak hayvanlarına yönelik linç kampanyaları artarken barınaklardan gelen vahşet haberi arttı.







AKP’li Mamak Belediyesi’nde küpeli bir köpeğin belediye ekiplerince alınmaya çalışıldı ve dün bir barınak cinayeti işlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Barınağı’nda bir köpeğin barınak çalışanı tarafından kafasına kürek ile vurularak öldürüldüğü görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla barınakların durumu bir kere daha gözler önüne serildi.







Görüntülerin ardından yüzlerce insan barınağa gitti. Rehabilitasyon merkezi önünde bir grup hayvansever, poşette taşınan kedileri araçtan indirerek kurtardı.













Sosyal medyadan binlerce insanın yanı sıra siyasiler ve ünlü isimler görüntülere tepki gösterdi. Konya’da sürece müdahil olan Avukat Ayşegül Başkoçak, soruşturma kapsamında 2 kişinin tutuklandığını, müdür ve amir konumundaki 2 kişinin görevden uzaklaştırıldığını ve derneklerin barınak içinde durumu takip ettiklerini belirtti.iktidarın sokak hayvanlarına yönelik söylemlerini BirGün’e değerlendiren Hayvanları Koruma Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, “İktidar kendi yönetimi döneminde çıkarılan kanunlara zıddına demeçler vererek bu katliamların önünü açıyor” dedi.Sokak hayvanlarının yerinin sokaklar olduğunu ve barınakların bir bakım merkezi görevi görmesi gerektiğini aktaran Sayılgan, “Sokak hayvanları için ‘kısırlaştır-aşıla-yerine bırak’ prensibi uygulanmalı. Sokak hayvanı popülasyonunun artmasını da önleyen bir metot hatta. Hayvanların belediye ekipleri tarafından toplatılıp öldürülmesi, dağlara bırakılması veya barınaklarda istiflenmesi sokak hayvanlarının sayısını azalmayacak. Aksine yeri boşalan hayvanların yerine yeni hayvanlar gelecek ve kısırlaştırma yapılmadığı için üreme sürecek. İktidarın bu politikası hayvanları ölüme göndermekten başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.Sayılgan, hayvanlara olan nefreti körükleyecek söylemlerin hayvanların hayatını tehlikeye attığını belirterek şunları söyledi: “Örnek gösterilen barınak bu ise diğerlerini bir düşünelim. Barınaklar bir ölüm kampını veya hapishaneyi andırıyor. Hayvanlara işlemedikleri bir suçun cezası çektiriliyor. Çözüm hayvanların aşılanması ve kısırlaştırılması ve toplumsal tedbirler alınarak beraber yaşayabilmenin sağlanmasında, hayvanları barınaklara istiflemekte değil.”Erdoğan, geçtiğimiz yaz, Konya'daki barınakları örnek göstermişti. Erdoğan, “Bunlar güzel örnekler. Beykoz Belediyesi’nin barınaklarını yerinde inceledim. Konya Belediye Başkanımız bana uyguladıkları projeyi anlattı. Köpekleri sahiplenenlere teşvik veriyorlar. Takdir ettim. Barınaktaki köpekleri, tüm hayvanları sahiplenmek önemli” demişti.Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita, hayvanları hedef gösterdiği ve ölümlerine neden olduğu gerekçesiyle sosyal medya üzerinden tepki toplamıştı. Öte yandan 'Havrita' uygulamasının ardından birçok il ve ilçede çok sayıda köpeğin toplu şekilde zehirlendiği haberleri gündeme gelmişti. Ankara 1’nci Sulh Ceza Hakimliği'nce, hayvanları hedef gösteren internet uygulaması ‘Havrita Başıboş Köpek Haritası'na erişim engeli getirilmişti.