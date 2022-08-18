Samanyolu Haber /Gündem / Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi /18 Ağustos 2022 12:19

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li Leyla Şahin Usta'ya tepki gösterdi: Sizden pazarcı memnun değil, kimse memnun değil

Konyalı pazarcı kadın, AKP'li vekile tepki gösterdi

Konya'da Karatay Belediyesi’nin pazar yeri açılışında konuşma yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'ya pazarcı kadın "Sizden pazarcı memnun değil, kimse memnun değil"  diyerek tepki gösterdi. Kadının etrafını kısa sürede koruma polisleri sardı. 

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan Kafe Karatay ile Büyüksinan Kapalı Pazar Marketi'nin resmi açılışları programında konuştu.
"Sizden kimse memnun değil"
Usta'nın konuşması sırasında korumaların engel olduğu pazarcı bir kadın, “Sizden pazarcı memnun değil, kimse memnun değil. Ben halkım beni duysun” sözleriyle serzenişinde bulundu.

“Bizden pazarcımız da memnun, halkımız da"
Bunun üzerine Usta kadının tepkisine karşılık şunları söyledi:

“Bizden pazarcımız da memnun, halkımız da. Sen geç aşağıda konuşalım. Hepinizin nice emek vererek yetiştirdiğiniz evlatlarımızın bu vatan bu toprak şehitler ile elde edildi. Dün yine bir şehidimizi cenneti âlâ ya uğurladık. İnşallah mekânını Allah'ım cennet eylesin. Bu vatanı bu toprakları şehitlerimizin kanı ile aldıysak eğer bu vatanı bu toprağı öyle kolay kolay kimseye teslim etmeyeceğiz.”
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