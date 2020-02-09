Konyaspor'da Kocaman dönemi bitti

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:







“Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor’umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.





Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.





Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.





Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”





21 MAÇTA 20 PUAN





Kocaman yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig’de 21 maçta 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak dün evinde Denizlispor’la 0-0 berabere kalmıştı. Konyaspor’daki ikinci döneminin sonuna gelen Kocaman, bu dönemde 44 maça takımın başına çıkmıştı.





Konyaspor’a ilk gelişinde 2016-2017 sezonu Türkiye Kupası’nı kazanan teknik adam kulübü Avrupa kupalarına götürmüştü.



