Samanyolu Haber /Gündem / Köpeği ile oynarken düşen Joe Biden’ın ayağında çatlak oluştu /30 Kasım 2020 13:30

Köpeği ile oynarken düşen Joe Biden’ın ayağında çatlak oluştu

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın, Şükran Günü kutlamaları çerçevesinde bulunduğu Deleware eyaletinde, köpeği ile oynarken ayağını burktu.

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen seçimler sonrası başkan seçilen Joe Biden, köpeği 'Major' ile oynarken kayarak düştü. Biden'ın ayak bileğinin burkulduğu belirtildi.


Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, “Başkan seçilen Joe Biden sağ ayağında bir burkulma yaşadı. İlk röntgenler belirgin bir kırık olmadığı yönünde güven veriyor. Yine de daha ayrıntılı görüntüleme için ek bir bilgisayarlı tomografi çekilecek.” dedi. Doktoru ayrıca, Biden’ın ayağındaki çatlağın tamamen iyileşmesinin haftalar alabileceğini belirtti.

Doktoru Kevin O’Connor, 20 Ocak’ta yemin edip, göreve başlayacak Biden’ın birkaç hafta boyunca, yürürken özel bir bot giymek zorunda kalabileceğini söyledi.

ABD medyası ise Biden’ın ayağında küçük bir çatlak oluştuğunu aktardı.

78 yaşında ABD’nin en yaşlı seçilmiş başkanı unvanına sahip Joe Biden ve eşi Jill Biden’ın “Major” ve “Champ” isminde iki Alman çoban köpeği bulunuyor.
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