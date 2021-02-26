'Köpeğimi bulana veya getirene 500 bin dolar vereceğim'

Los Angeles polis departmanı, vurulan görevlinin tedavi altına alındığını, saldırı sırasında gezdirdiği 3 köpekten birisinin kaçarak kurtulmaya başardığını açıkladı.
Polis sözcüsü Jonathan Tippett, saldırının ünlü sanatçıya yönelik olup olmadığını bilmediklerini aktardı.
Film çekimleri için Roma'da bulunan Lady Gaga, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Koji ve Gustav adındaki çalınan köpeklerini bulana 500 bin dolar ödül vereceğini söyledi.
Polisin yayımladığı güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin Nissan Altima aracından inerek Lady Gaga'nın köpeklerini geziden görevliye saldırdıkları ve iki köpeği alarak kaçtıkları görülüyor.