Samanyolu Haber /Gündem / Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı! /24 Ekim 2020 12:40

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Sosyal medyada yer alan bir videoda sırtına tırmanan kediden kurtulamayan köpekli bir adamın mücadelesine ait görüntüler oldukça ilgi çekti. Kediyi sırtından atmaya çalışan adamın pantolonunun düştüğü görülürken, ilginç olay anbean kameralara yansıdı.

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Son günlerde internette dolaşan ilginç bir video, sosyal medyanın oldukça ilgisini çekmiş durumda. Görüntülerin adresi bilinmemekle birlikte, yaşanan olay kullanıcıları bir yandan üzerken bir yandan da güldürdü.

SIRTINA KADAR ÇIKTI

Köpeğini dolaştırmaya çıkan bir adam, bir anda nereden geldiği belli olmayan bir kedinin saldırısına uğradı. Panikle köpeğini oradan oraya savururken, kedinin adamın sırtına kadar tırmandığı görüldü.Saldırgan kediden kurtulmak talihsiz adam için hiç kolay olmazken, sinirli kediyi adamın sırtından 2 kişi zorluklarla indirebildi.

 
Sırtına tırmanan kediyi, adamın üzerinden iki kişi zorla indirebildi.PANTOLONU DÜŞTÜOlay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansırken, saldırıya uğrayan adamın pantolonunun düşme anı görüntülere yansıdı.
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