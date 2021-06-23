"Köpek gibi muamele gördüm"

Yaklaşık 2 hafta önce yaşanan olayda Ertan R, beraberindeki bazı kişiler ile birlikte Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Ne var ki, Yunanistan tarafından push-back (geri itme) yapıldı ve göçmenler Türk tarafına teslim edildi.





Yaşadığı kötü muameleyi çıkarıldığı mahkemede anlatan Ertan R, Yunan sınır güvenliği tarafından kişisel eşyalarına ve kimliğine el konulduğunu anlattı. NTV'de yer alan habere göre Ertan R, Yunanistan'da kendisine bir işlem yapılmadığını ve Mısırlı insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.





YUNANİSTAN'DAN KURALLARI UYGULAMADI





Yunanistan'da kaldığı birkaç saat boyunca kendisine insanlık dışı davranışlarda bulunulduğunu belirten Ertan R, “Kaçma girişimimden dolayı bir pişmanlığım olmadı. Asıl pişmanlığım Yunanistan tarafına geçince köpek gibi muamele gördüğüm içindir. Yunanlılar hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadı. Gayri resmi olarak bizi Türkiye'ye gönderdiler. Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar. Saatlerce Yunanistan'da kaldık. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılamadılar. Polislerin yüzü kapalıydı. Bu nedenle yüzlerini dahi göremedik” ifadelerine yer verdi.





Eski TRT çalışanı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.