Köpek öldürmeyen belediyelere tepki çeken ceza: Bakan Yumaklı açıkladı

Açıklamalarında, ‘asıl sorunun sokak hayvanlarının sahipsiz olması sorunu’ olduğunu savunan Yumaklı, “Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Yani dolayısıyla buradaki temel bakış açımız ilk başlangıçta toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme, daha sonra da popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer hususlardı. Yaklaşık 4 milyon civarında bir hayvan olduğunu, başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Çünkü sürekli yer değiştiren, tam sayamadığımız, hiçbir yerel yönetimin bize net rakam veremediği bir ortamda elimizdeki verilerden hareketle bunu tahmin ettik” dedi.





“Bu hayvanların sokaklarda başıboş olmasının, sahipsiz ve sorumsuz bir şekilde, sorumlusu olmayan bir şekilde yaşamına devam etmesinin getireceği, bugün itibarıyla getirdiği ve ileride getireceği sorunları herhalde herkes kabul ediyor artık. Bunun çözümü, sokaklardan bu hayvanların, evvela evvel emirde çekilmesidir. Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar, vazifelerini yerine getirecek, bu kadar basit. Yerel yönetimler, belediyeler. Ben sokaklardaki köpeklere dokunmayacağım. Onları toplayacağım şeklinde bir yaklaşım içinde olabilirler mi bu kanun çıktıktan sonra ve yaptırımı ne olacak? Olamazlar çünkü bu konuda kanun görevlerini yerine getirmeyen zaten kamu görevlileri için hali hazırda mevcut da yasal düzenlemeler de var. Ama burada tekrar belirtiliyor bu. 6 aydan 2 yıla kadar bu görevlerini yerine getirmeyenlere hapis cezası öngörülüyor.”





“Şunu bir kez daha söyleyelim; Sorun sokaklarda sahipsiz, başıboş köpeklerin olması sorunudur. Toplumsal hayatı etkilemektedir. Bunun çözümü sokaklardan, toplumsal hayattan bu hayvanların çekilmesidir. Ondan sonraki süreçte bunların rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi, sahiplendirilmeyenlerin de, barınaklarda, bakım evlerinde bakılmasıdır. Özellikle gündeme, maalesef hepsinin toplu bir imhası diye vurgulanan konu da söylendiği gibi değil. Burada, saldırgan artık işte o tariflendi, yasada da tariflenmiş vaziyette. Önce hali hazırda mevcut veteriner kanununa da atıf yapılıyor. Orada hangi hayvanların, hangi şartlarda, nasıl ötenazi yapılabileceğine dair de zaten kriterler belli. Bu vardı zaten. Bu yerine getirilmiyordu. Tekraren bu kanunda ona atıf yaparak, sorumluların, ilgililerin, bu vazifelerini yerine getirmeleri sağlanıyor.”





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meclis Komisyonu’ndan geçen sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açacak kanun teklifine ilişkin konuştu. Bakan Yumaklı, açıklamalarında görevini yerine getirmediği iddia edilen belediyelere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğünü açıkladı.AKP’nin teklifiyle Meclis Komisyonu’ndan geçen yasa, mevcut yasanın uygulanmadığı yönünde eleştirildi. Sivil toplum kuruluşları, sorunun çözümü için sokak hayvanlarının kısırlaştırılıp, aşılarının, tedavilerinin yapılıp tekrar ait olduğu yaşam alanına geri bırakılmasını işaret ederken, ‘kanlı’ yasadan geri adım atılmadı.Kamuoyunun tepkisine rağmen Komisyon'dan geçen sokak hayvanları kanununu savunan Bakan Yumaklı, “Herkesin artık kabul ettiği diye baştan söylediğim husus şu. Artık herkes kabul ediyor ki, bu popülasyonun artması sebebiyle artık sosyal hayatın farklı şekillerde ve olumsuz bir biçimde etkilenmesi söz konusu” ifadelerini kullandı.Yumaklı, görevini yerine getirmeyenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğünü belirttiği açıklamasında, şunları kaydetti:Bakan Yumaklı, toplu bir imhanın söz konusu olmadığını savunduğu açıklamasının devamında şunları kaydetti:Hayvanseverlerin ve muhalefetin tepkisine neden olan 17 maddelik teklifin en can alıcı maddesi 5’inci madde oldu.Bu maddede yer alan ‘ötanazi’ ifadesi AKP’nin teklifi ile metinden çıkarılırken, 010 yılında yasalaşan ve "ötanazi" kavramının da yer aldığı Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'uncu Maddesi'nin 3. Fıkrası'na atıf yapıldı.Atıf yapılan maddede, ayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalıklarda akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda ve davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekimin onayı ile ötanazi yapılabileceği açıklanıyordu.Ancak bu madde, istismara çok açık olduğu için kamuoyunun tepkisini çekti.Teklifle birlikte, "yakala-kısırlaştır-sal" metodundan ‘yakala-kısırlaştır/tut/sahiplendir metoduna geçildi.