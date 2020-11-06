Samanyolu Haber /Dünya / Köpekler Covid-19 hastalarını %100 doğru bildi /06 Kasım 2020 14:42

Köpekler Covid-19 hastalarını %100 doğru bildi

Finlandiya’nın Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapan köpeklerin, Covid-19 testlerinden çok daha önce "neredeyse yüzde 100 doğru sonuç" tespit ettiği bildirildi.

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İngiliz medyasının aktardığına göre, Finlandiya’nın Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda gerçekleştirilen deney sırasında köpeklere günde yaklaşık 100 yolcunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) olup olmadığı kontrol ettirildi. 

Gelen yolculara sıraya girerek peçeteyle cildini silmeleri teklif edildi. Ardından peçeteler bir kavanoz içine yerleştirilerek köpeklere koklatıldı.

Hayvanlar, belirli hareketlerle muhtemel enfeksiyonlu peçeteyi gösterecek şekilde eğitildi. Köpek, 'testin pozitif' olduğu yönünde uyarı vermesi durumunda yolcu PCR testine alınıyor.

2 BİN 200 YOLCUNUN TERİ KOKLATILDI

Şu ana kadar 16 köpekle gerçekleştirilen deneyden yaklaşık 2 bin 200 yolcu geçti. Hayvanlar vardiyayla çalışıyor. Turistler bu testlere gönüllü olarak katılıyor. Araştırmanın aralık sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Helsinki Üniversitesi’nden Anna Hielm-Björkman’a göre köpekler, havalimanlarında PCR testlerine ucuz ve hızlı alternatif oluşturabilir. Halihazırda bu deneyin havalimanına maliyeti yaklaşık 300 bin euro. 

Uzmanlar, bunun PCR testine göre çok daha ucuza geldiğini söylüyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu Hastalık Kontrol Daire Başkanı Prof. James Logan, "Covid-19 gibi solunum hastalıklarının vücut kokumuzu değiştirdiğini biliyoruz, bu yüzden köpeklerin bunu tespit etme olasılığı çok yüksek" diye konuştu.
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