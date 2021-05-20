Köpekler Korona tespitinde PCR testi kadar etkili

Bloomberg'de yer alan habere göre, Fransa'da yapılan araştırma, köpeklerin Covid-19 pozitif sonuçlara duyarlılığını yüzde 97 oranında gösterdi. Köpeklerin koklayarak Covid-19 negatif tespitine ise yüzde 91 oranında duyarlı olduğu görüldü.







Köpeklerin, Koronavirüs tespitindeki duyarlılığı çok sayıda 15 dakikada sonuç veren hızlı antikor testini geçti.

Fransa Ulusal Veterinerlik Okulu'nda yapılan testlerde katılımcıların koltuk altından ter örnekleri alındı. Örnekler, en az iki köpeğe koklaması için verildi. Köpeklerle daha önce karşı karşıya gelmemiş 335 katılımcının 109'unun daha önce yaptırdığı PCR testi sonucunu pozitifti. Araştırmacılar hangi kişilerin pozitif olduğunu bilmiyordu.

Almanya'da temmuz ayında yapılan bir araştırma da eğitimli köpeklerin, tükürük örneğini koklayarak enfekte olan ve olmayan kişileri ayırabildiğini göstermişti. Finlandiya, Dubai ve İsviçre, Koronavirüs tespiti için köpekleri eğitmeye başlamıştı.

Araştırmanın sonucu, köpeklerin Covid-19 tespit yeteneğinin havalimanı, istasyon gibi kalabalık alanlarda kullanılmasının yolunu açabilir.