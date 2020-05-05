Köpekler koronavirüsün kokusunu almak için eğitiliyor

Pennsylvania Üniversitesi uzmanları, koronavirüsle enfekte olan ya da hiçbir semptom göstermeyen taşıyıcıları teşhisi etmek için köpeklerin koku alma duyusundan yararlanmaya hazırlanıyor.





Veterinerlik Bölümü tarafından bu kapsamda başlatılan deneme programında sekiz köpek, tükürük ve idrar örneklerinden koronavirüsü tespit edebilmek amacıyla laboratuvar ortamında eğitilecek.





Köpekler bu süreçte enfekte hastalardan alınan örneklerdeki virüsü kokusundan tanımayı öğrenecek. Daha sonra bu örneklerle hastalığı olmayan kişilerden toplanan örnekler arasında ayrım yapmak için kullanılacaklar.





'Azımsanmayacak kadar önemli olabilir'

Doktor Cynthia Otto, köpeklerin halihazırda kanser, enfeksiyon gibi pek çok hastalığın kokusunu alabildiklerini vurguladı.









Otto, “Bu köpeklerin potansiyel etkisi ve koronavirüsü tespit etme kapasiteleri azımsanmayacak kadar önemli olabilir. Bu çalışma, virüsün toplumda yayılmasını azaltmak amacıyla ülkenin koronavirüs gözetim sistemlerini destekleme konusunda köpeklerin olağanüstü yeteneğinden yararlanacak” dedi.

Birçok hücre, kendine özgü kokuları olan ve insan kanı, tükürük, idrar veya nefeste bulunan uçucu organik bileşikler (VOC) üretiyor. Başta köpekler olmak üzere pek çok hayvanın bu bileşikleri algılayabildiği biliniyor.





İngiltere de deniyor

ABD’deki bu çalışma alanında bir ilk değil. Geçen ay da İngiltere’de benzer bir araştırma hayata geçirilmişti. Durham Üniversitesi, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Tıbbi Algılama Köpekleri derneği işbirliğiyle başlatılan çalışmada altı köpek eğitiliyordu. Köpeklerin birkaç hafta içinde koronavirüsü tespit edip edemeyeceklerinin anlaşılacağı belirtiliyordu.