Samanyolu Haber /Gündem / Köprü ve otoyallarda zamlı tarife cep yakacak: Bu geceden itaberen geçerli! /12 Ocak 2025 23:27

Köprü ve otoyallarda zamlı tarife cep yakacak: Bu geceden itaberen geçerli!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; köprü, otoyol ve tünel ücretlerine zam geldi. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu. Yeni tarife, bu gece yarısından itibaren uygulanacak.

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2025 yılı için köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni ücret tarifesi belli oldu. Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçiş yüzde 15 zamlanırken, 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de ise artış yüzde 42.3'ü buldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada"Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Yeni tarifeye göre;

15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL,
1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL
Osmangazi Köprüsü 795 TL'ye yükseldi.
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