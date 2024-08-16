Samanyolu Haber /Gündem / Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha! İşte yeni rakamlar... /16 Ağustos 2024 00:42

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bir zam daha! İşte yeni rakamlar...

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam geldi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü resmi hesabından yapılan açıklamada, “KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" İfadesine yer verildi.

Yapılan düzenleme ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden otomobiller için geçiş 70 TL,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş üçreti otomobiller için 33 TL,

Osmangazi köprüsünden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL,

Çanakkale Köprüsü’nden otomobilleri için geçiş ücreti 585 TL,

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir Otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.
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