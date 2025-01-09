Köprü ve otoyol ücretlerinde artış yolda

İstanbul’da Ulaşım Zammı Reddedildiİstanbul’da Ulaşım Zammı Reddedildi
KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyol ve köprü geçiş ücretleri için yeni bir hesaplama modeli hakkında çalışma yaptıklarını açıklarken, kararın ise önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.
İSTANBUL’DA ULAŞIMA NE KADAR ZAM GELECEK?
İBB’nin yüzde 46’lık zammını yüksek bulduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, İstanbul'da ulaşıma gelecek zamma ilişkin ipucu da verdi. “Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük” diyen Bakan Uraloğlu, “Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor” ifadelerini kullandı.