Samanyolu Haber /Ekonomi / Köprü ve otoyol ücretlerinde artış yolda /09 Ocak 2025 20:22

Köprü ve otoyol ücretlerinde artış yolda

İstanbul'da ulaşıma zam kararı İBB'nin yüzde 46'lık zam talebinin yüksek bulunması ile ertelenmişti. Ulaşıma ne kadar zam geleceği henüz belli değilken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir ulaşıma gelebilecek zam oranını açıkladı. Ayrıca otoyol ve köprü geçiş ücretleri için yeni bir hesaplama modeli hakkında çalışma yaptıklarını söyledi.

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Milyonlarca İstanbullu, ulaşıma zam kararı için UKOME’den gelecek açıklamayı bekliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yüzde 46,09 oranında artış yapılması istenen toplu taşıma ücretleri için teklif oy çokluğu ile reddedildi. Zam oranının yeniden değerlendirilerek UKOME toplantılarına getirilmesi kararı alınırken gözler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın vereceği orana çevrilmişti. Beklenen haber geldi.
İstanbul’da Ulaşım Zammı Reddedildiİstanbul’da Ulaşım Zammı Reddedildi

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN YENİ ÇALIŞMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyol ve köprü geçiş ücretleri için yeni bir hesaplama modeli hakkında çalışma yaptıklarını açıklarken, kararın ise önümüzdeki günlerde duyurulacağını bildirdi.

İSTANBUL’DA ULAŞIMA NE KADAR ZAM GELECEK?

İBB’nin yüzde 46’lık zammını yüksek bulduklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, İstanbul'da ulaşıma gelecek zamma ilişkin ipucu da verdi. “Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük” diyen Bakan Uraloğlu, “Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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