Samanyolu Haber /Ekonomi / Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi /16 Ağustos 2024 09:25

Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam geldiği duyuruldu.

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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere artışa gidildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 585 TL oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 70 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 555 TL oldu.

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

KGM DUYURDU

Karayolları Genel Müdürdülüğü açıklamasında, "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir" denildi.
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