Samanyolu Haber /Gündem / Köprü ve otoyollar satılacak mı? Cumhurbaşkanlığı yalanlarken doğruladı /13 Eylül 2025 10:57

Köprü ve otoyollar satılacak mı? Cumhurbaşkanlığı yalanlarken doğruladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, köprü ve otoyolların satılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan “15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyollar satılıyor” iddiasını yalanladı.

DMM’nin açıklamasında, otoyol ve köprülerin satışının hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. Mülkiyetin devlette kaldığı belirtilerek yalnızca işletme ve bakım hakkının belirli süreyle özel sektöre devredilebildiği hatırlatıldı. Oysa bu haberlerde kastedilen şey, zaten işletme hakkının devriydi. Buna da Türkiye’de kısaca özelleştirme deniyor.

Bu uygulamanın mevcut hükümet dönemine özgü olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 1994 yılında çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprülerin işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı ifade edildi.

Orta Vadeli Plan’da yer alan özelleştirme gelir hedeflerinin de mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden elde edilecek gelirleri kapsadığı belirtildi. İddialara konu olan sürecin ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı olduğu kaydedildi.

Köprü ve otoyolların yabancılara satılacağı ya da devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, haberlerde kullanılan “satış”, “vatandaşa yük”, “peşkeş” gibi ifadelerin kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı hedeflediği vurgulandı.
