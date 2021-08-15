Köprüden kaçak geçiş icra takibi bakın kime verildi?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Orhangazi... Köprülerinden her yıl yüzlerce sürücü kaçak olarak geçiş yapıyor. Köprülerden kaçak geçenler için açılan davada icra takibinin Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’ya verildiği ortaya çıktı.





İddianın sahibi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir. CHP'li Emir, “Her taşın altından AKP'lilerin yakınları çıkıyor” dedi.





Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Emir, “Eski Bakan Abdülkadir Aksu, 26 Mart 2019 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve 26 Mart 2021 tarihinde de bu görevden alındı. Ancak bağımsız üye olarak Vakıfbank Yönetim Kurulundaki görevine devam ediyor. Aksu'nun oğlu Murat Aksu'nun kurucu ortağı olduğu ASC Hukuk Bürosu ise Vakıfbank'ın icra dosyası takibi işlerini yürütüyor. Aynı zamanda Halk ve Ziraat bankalarının da icra dosyalarının takibini yapıyor.” ifadesini kullandı.





Daha önce de Ankara-Niğde otoyolu, Başkent Doğalgaz, TURKCELL İletişim, Boğaziçi Elektrik ve TTNET şirketlerinin icra dosyalarının, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın avukat oğlu Ahmet Nuri Elvan'a verildiği ortaya çıkmıştı.