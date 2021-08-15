Samanyolu Haber /Gündem / Köprüden kaçak geçiş icra takibi bakın kime verildi? /15 Ağustos 2021 12:51

Köprüden kaçak geçiş icra takibi bakın kime verildi?

Köprülerden kaçak geçenlerin icra takip dosyasının, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’ya verildiği ortaya çıktı.

SHABER3.COM

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Orhangazi... Köprülerinden her yıl yüzlerce sürücü kaçak olarak geçiş yapıyor. Köprülerden kaçak geçenler için açılan davada icra takibinin Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun oğlu Murat Aksu’ya verildiği ortaya çıktı.

İddianın sahibi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren  CHP Ankara Milletvekili Murat Emir. CHP'li Emir, “Her taşın altından AKP'lilerin yakınları çıkıyor” dedi. 

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Emir, “Eski Bakan Abdülkadir Aksu, 26 Mart 2019 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi ve 26 Mart 2021 tarihinde de bu görevden alındı. Ancak bağımsız üye olarak Vakıfbank Yönetim Kurulundaki görevine devam ediyor. Aksu'nun oğlu Murat Aksu'nun kurucu ortağı olduğu ASC Hukuk Bürosu ise Vakıfbank'ın icra dosyası takibi işlerini yürütüyor. Aynı zamanda Halk ve Ziraat bankalarının da icra dosyalarının takibini yapıyor.” ifadesini kullandı. 

Daha önce de Ankara-Niğde otoyolu, Başkent Doğalgaz, TURKCELL İletişim, Boğaziçi Elektrik ve TTNET şirketlerinin icra dosyalarının, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın avukat oğlu Ahmet Nuri Elvan'a verildiği ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Köprüden kaçak geçiş icra takibi bakın kime verildi? Sonraki Haber >>

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Türkiye'ye yakın Afgan liderler kaçtı;sarayındaki şatafat ortaya çıktı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Polis esnafları gaz bombası ve plastik mermi kullanarak gözaltına aldı

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

Akit yorumcusu: Afganistan Taliban'la küllerinden doğacak

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

AB sınırlarında mülteceleri engellemek için yeni önlem

Felakette Korkunç anlar!

Felakette Korkunç anlar!

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Afgan göçmenleri Metro Turizm mi taşıyor?

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Karadeniz sel felaketinde denizden cesetler çıkıyor

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin

Saldırganlara polis yol gösterdi: Sessiz olun, parça parça hareket edin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:06