Samanyolu Haber /Gündem / Köprüyü trafiğe kapatan kişi tutuklandı /15 Haziran 2024 17:51

Köprüyü trafiğe kapatan kişi tutuklandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak SMA'lı çocuklar için eylem eylem yapan kişi tutuklandı.

SHABER3.COM

15 Temmuz Köprüsü'nde üzerinde SMA yazılı aracı durdurup bireysel bir eylem gerçekleştiren R.C.Ç. isimli kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da R.C.Ç adlı vatandaş, dün 22.14 sıralarında, 15 Temmuz Köprüsü'nün Avrupa Yakası yönünde üzerinde SMA yazan bir araçla yolu kapattı.

Polis olası bir tehlikeye karşı köprüyü çift yönlü olarak yolu ulaşıma kapattı, köprünün iki tarafından da uzun kuyruklar oluştu.

Bir süre sonra ikna edilen R.C.Ç'nin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Şüpheli, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin ilk ifadesinde SMA hastalarının içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekmek için böyle bir eylem yapmak zorunda kaldığını söylediği ve pişmanlık duymadığını belirttiği öğrenildi.

R.C.Ç adlı isimli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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