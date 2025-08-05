Samanyolu Haber /Gündem / Kopyala, yapıştır, diploma al: Dekanın tezleri çalıntı çıktı /05 Ağustos 2025 16:32

Kopyala, yapıştır, diploma al: Dekanın tezleri çalıntı çıktı

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin’in yüksek lisans ve doktora tezlerinde, birçok akademik kaynaktan alıntı yaptığı ancak bunlara atıf vermediği tespit edildi. Hazırlanan raporda, tezlerin ciddi oranda intihal içerdiği ve bilimsel açıdan geçersiz sayılması gerektiği vurgulandı.

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Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin’in iki tezinde de ağır akademik etik ihlalleri tespit edildi.

Hazırlanan ayrıntılı intihal analiz raporuna göre, Çetin’in hem yüksek lisans hem de doktora tezinde, başka akademisyenlere ait metinleri kaynak göstermeksizin ve birebir kopyaladığı, bu haliyle tezlerin yok hükmünde sayılması gerektiği bildirildi.

“GİRİŞ” BİLE ÖZGÜN DEĞİL

12punto’dan Rojda Altıntaş’ın bildirdiğine göre rapor, 15 Temmuz 2025 tarihinde hazırlanmış. Çetin’in 1993 yılında yazdığı “Halkla İlişkilerin Verimliliğe Etkisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri” başlıklı yüksek lisans tezinde, kaynakça ile metin arasında bütünlük bulunmuyor. Örneğin “Giriş” bölümünde dipnotla belirtilen dört ayrı eser, tezde kaynakçada yer almıyor. Bu durum, atıf sistemine ve bilimsel yazım kurallarına aykırı.

Ancak ihlal sadece burada değil. Aynı yüksek lisans tezinin 81. sayfasında yer alan dört paragraf, birebir şekilde Doç. Dr. Muharrem Varol’un 1993 tarihli “Halkla İlişkiler Açısından Örgüt Sosyolojisine Giriş” adlı kitabının 184. ve 185. sayfalarından alınmış. Paragraflar, ne tırnak içine alınmış, ne kaynakla desteklenmiş, ne de parafraz edilmiş.

DOKTORA TEZİ DE AYNI YÖNTEMLE HAZIRLANMIŞ

Muharrem Çetin’in 2000 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazdığı doktora tezinde de benzer ihlaller var.
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