Koranavirüs buzdağının görünen yüzü

Yarasalar üzerinde yürüttüğü çalışmalar sebebiyle "yarasa kadın" diye bilinen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz." dedi.





Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, Koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu iddia etti.





CGTN kanalına mülakat veren Zhengli, "Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak." ifadelerini kullandı.





VİRÜS LABORATUVARDAN MI YAYILDI?





Önceki haftalarda Daily Mail gazetesi, enstitünün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı.





Söz konusu haberde "esrarengiz" diye nitelendirilen merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşâ edildiği belirtildi.





Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor.





Dünya genelinde 5,5 milyon kişiye bulaşan Koronavirüs sebebiyle şu ana kadar 347 bin kişi hayatını kaybetti.