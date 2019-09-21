Samanyolu Haber /Gündem / Koray Aydın: Basın duymasın diye gece yarısı gidip görüştüm /21 Eylül 2019 11:19

Koray Aydın: Basın duymasın diye gece yarısı gidip görüştüm

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, siyasette yeni bir dönemin başladığını söyledi. Aydın, “Biz ne yaparsak yapalım, AKP kazanır algısı artık yıkıldı. AKP’nin sonu geldi” dedi

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Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Koray Aydın, yerel seçimlerle ilgili ilginç bilgileri şu sözlerle açıkladı:

BASINDAN GİZLEDİK

İYİ Parti sadece siyasal anlamda değil, oyun kurma kabiliyetini de devreye sokmuş bir siyasal harekettir. Mahalli seçimler öncesinde Genel Başkanımız Meral Akşener, hükümete nasıl darbe vurulacağı konusunda çalışma yaptırdı. Kendisinden randevu aldı. Ben de gece yarısı basın görmesin diye garaj kapısından girip Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Baş başa görüştüm. Genel Başkanımızın hazırladığı dosyayı verdim. Bunun bir mahalli seçim olduğunu belirtip, ‘AKP, gücünü yerel yönetimlerden alıyor. Kalelerinin yıkılması halinde gücü büyük ölçüde kırılacaktır' dedim. Kılıçdaroğlu, buna çok yakınlık gösterdi. O da bir isim belirledi ve basının haberi olmadan çalışmayı geliştirdik. Bu çalışmada Bursa hariç hedeflenen büyükşehirler kazanıldı. Bize düşen illerde çok az oyla seçimi kaybetmemizde bizim şansızlığımızdır. Aday gösterdiğimiz her yerde, ‘İYİ Parti kazanmasın' diye HDP aday gösterdi.

EVET BİZ ANAHTARIZ

Bugün Türkiye'nin kaderi değişmiştir. Yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönem, ‘Korkuya dayalı yapının' çöktüğünü, ‘Biz ne yaparsak yapalım AKP kazanır algısına dönüştüğü' bir yapıdan, bugün abandone olmuş, ringde sallanan, ne yaptığını bilmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. O bakımdan İYİ Parti'nin bu dönemde ‘Anahtar Parti' olduğu söylemi yerinde ve doğru bir ifadedir.  ‘Maymuncuk' ifadesini kullananlar oldu. Maymuncuk bir defa açar. Ama anahtar hem açar hem kapatır. İkisi arasında fark var. En son yapılan ankette oy oranımız yüzde 11.1'dir.  Oy oranımızı daha ileriye götürebilecek alt yapı çalışmalarını yapabileceğimiz önümüzde bir süreç var. Biz seçim yapmaktan, seçimlere katılmaktan bu işlere fırsat bulamadık. Süreci en iyi şekilde değerlendirip ‘Siz olmasaydınız bu işler olmazdı' algısının bize sağladığı avantajı da kullanarak  partimizin kurumsal gelişimini sağlayıp oy oranımızı da daha yükseğe çıkaracağız.

Bu şartlarda erken seçime gitmek nakavt olmasını sağlar

Türkiye ekonomik olarak tarihinin en büyük, en sıkıntılı dönemini yaşıyor. Gelir dağılımında 10 yıl öncesinin gerisine düşüldü. Orta sınıf giderek yok oluyor. Böyle bir tablo altında erken seçim yapmaya kalkışmak ringde abandone olmuş boksörün sırt nakavt olmasını sağlar. Dolayısıyla biz  yakında erken seçim olma ihtimali görmüyoruz. 
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