Samanyolu Haber /Gündem / Koray Aydın iddialara cevap verdi: CHP'ye mi geçiyor? /03 Kasım 2025 11:17

Koray Aydın iddialara cevap verdi: CHP'ye mi geçiyor?

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, CHP'ye geçeceğine yönelik iddialara, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

SHABER3.COM

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçeceği öne sürüldü.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.

MANSUR YAVAŞ MI DEVREYE GİRDİ?
Öte yandan Koray Aydın’ın CHP'ye geçişi için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği ileri sürüldü.

KORAY AYDIN'DAN İDDİALARA YANIT
Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından CHP'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Bu haberlerin doğru olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti: 

"Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koray Aydın iddialara cevap verdi: CHP'ye mi geçiyor? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:26:57