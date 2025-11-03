Koray Aydın iddialara cevap verdi: CHP'ye mi geçiyor?

Ankara kulislerini hareketlendiren yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.





İYİ Parti'den istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçeceği öne sürüldü.





İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre; Koray Aydın'ın CHP yönetimiyle görüşmeler yaptığı ve sürecin olumlu ilerlediği iddia edildi.





MANSUR YAVAŞ MI DEVREYE GİRDİ?

Öte yandan Koray Aydın’ın CHP'ye geçişi için Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girdiği ileri sürüldü.





KORAY AYDIN'DAN İDDİALARA YANIT

Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, sosyal medya hesabından CHP'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi.





Bu haberlerin doğru olmadığını belirten Aydın, şunları kaydetti:





"Basında ve sosyal medyada çıkan CHP'ye geçeceğime dair haberler doğru değildir. CHP'ye veya herhangi bir partiye geçmem söz konusu değildir. Siyasette yoluma, aziz Türk milletinin emrinde ve hizmetinde, bağımsız Türk milliyetçisi olarak devam ediyorum. Kamuoyunun bilgisine."