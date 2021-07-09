Samanyolu Haber /Politika / Koray Aydın'dan 'adaylık' açıklaması /09 Temmuz 2021 21:55

Koray Aydın'dan 'adaylık' açıklaması

Millet İttifakı'nın olası cumhurbaşkanı adayı konusunda açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor." ifadelerini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına ilişkin olarak, "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Bu zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur." dedi.

"Odalarda dedikodu yaparak değil; alanlarda verilmiş bir mücadele var"

 Seçim için hazır beklediklerini ifade eden Aydın, "İyi Parti olarak seferberlik halindeyiz. Askeriyede bir seferberlik tabiri vardır. 'Herkes postalları ile yatsın' şeklinde. Ona benzeyeceğiz. Adeta postallarımızla yatacağız. Sabah, akşam, gündüz gece demeden vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bacası tüten her yerde İyi Parti teşkilatlanması ortaya çıkıyor. Bunda büyük bir emek ve mücadele var. Odalarda dedi kodu yaparak değil, alanlarda verilmiş bir mücadele var" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı 

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik soruya Aydın, şöyle konuştu:

"Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bu konularda çok kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili söylüyorum, arada bir sürtüşme çıkmaz. Bu zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur. Sahada çalışanın hakkını Allah bir gün verir. Türkiye'yi kaosa düşürecek bir adımı İyi Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız Akşener bütün programlarında söylüyor" 

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İyi Parti İl Başkanı Raziye Akışık ve beraberindekiler, toplantının sona ermesinin ardından ilçe binası açılışını yapmak üzere Serinhisar ilçesine geçti.
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