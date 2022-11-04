Samanyolu Haber /Dünya / Kore semalarında yüksek gerilim: 260 savaş uçağı aynı anda havalandı /04 Kasım 2022 12:23

Kore semalarında yüksek gerilim: 260 savaş uçağı aynı anda havalandı

Kuzey Kore'nin 180 askeri uçağının birçok farklı yerde harekete geçmesi üzerine, Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.

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Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te Kuzey Kore'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi.

Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.

Kuzey Kore, dün, 6 füze denemesi yapmıştı. Bu denemelerinin, hafta boyu süren ve F35 jetleri dahil yaklaşık 240 uçağın yer aldığı ABD ve Güney Kore'nin ortak hava tatbikatına karşı yapıldığı belirtiliyor.
JAPONYA, ABD VE GÜNEY KORE LİDERLERİ BULUŞABİLİR

Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinin, bu ayın ortasında, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri gündemiyle bir araya gelebileceği değerlendiriliyor.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre yıl başından bu yana 30'u aşkın füze denemesi gerçekleştiren Pyongyang yönetiminin, yakın bir tarihte yeniden nükleer deneme yapmasından endişe ediliyor.

ABD ile bu ülkenin Doğu Asya'daki müttefikleri Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin son dönemde artırdığı tehditkar füze denemelerine karşı çözüm yolu arıyor.

Japon Kyodo ajansına göre ABD Başkanı Joe Biden, gelecek haftalarda "Kuzey Kore" gündemiyle Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşecek.

Liderlerin, Kamboçya'daki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi (10-13 Kasım) veya Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi (15-16 Kasım) kapsamında buluşmayı planladığı belirtiliyor.

Kuzey Kore'nin füze geliştirme ile nükleer programlarının son durumunun ele alınacağı zirvede, üç ülkenin savunma iş birliğinin güçlendirilmesi adımları konuşulacak.

ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol görüşmesi, en son İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi'nde gerçekleşmişti.
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