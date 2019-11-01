Körfez ülkelerinde binlerce yabancı hizmetçi internette satılıyor

Kuveyt sokaklarını aracınızla dolaştığınızda, bu kadınları göremezsiniz. Kapalı kapıların ardında, temel haklarından mahrum haldeler, bulundukları yerleri terk edemiyorlarlar ve en çok parayı verene satılma riski altındalar.

Ancak akıllı telefonunuzu elinize aldığınızda, ırklarına göre sınıflandırılmış, birkaç bin dolara satın alınabilecek binlerce kadının fotoğraflarını inceleyebilirsiniz.

BBC Arapça Servisi'nin yaptığı gizli araştırma, evlerde çalışan hizmetçi kadınların, Google Play ve Apple'ın App Store'unda yer alan uygulamalarla ve Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da algoritma destekli etiketlerle, yasa dışı bir şekilde internet üzerinden alınıp, satılabildiğini ortaya çıkarttı.





Köle pazarı







BM Çağdaş Kölelik Biçimleri Özel Rapörtörü Urmila Bhoola, "Yaptıkları, internet üzerindeki bir köle pazarını teşvik etmek. Google, Apple, Facebook ya da herhangi bir şirket, bu tür uygulamalara ev sahipliği yapıyorlarsa, sorumlu tutulmaları gerek" dedi.





Kuveyt'teki her 10 haneden 9'unda hizmetçi çalışıyor ve bazıları dünyanın en yoksul yerlerinden Körfez ülkelerine gelip, memleketlerindeki ailelerini geçindirmeye yetecek parayı kazanmayı amaçlıyorlar.





BBC Arapça Servisi'nin, Kuveyt'e yeni ulaşmış bir çift gibi davranan gizli ekibi, uygulamalardaki 57 kullanıcıyla konuştu ve popüler bir mal alım satım uygulaması "4sale" üzerinden hizmetçileri satmaya çalışan 10'dan fazla kişiyle görüştü.





Satıcıların hemen hepsi, kadınların pasaportlarına derhal el konulmasını ve telefon kullanmalarına çok az izin verilmesini ya da hiç izin verilmemesini tavsiye etti.





4Sale uygulaması, hizmetçilerin ırklarına göre sınıflandırılmasına izin veriyor ve fiyatlar da ırklara göre değişiyor.





Gizli ekip, kadınlar tanımlanırken sık sık "Hintliler en pisleri" gibi yorumları defalarca duydu.









İnsan hakları ihlalleri





Kendilerini kadınların "sahipleri" olarak tanıtan uygulama kullanıcıları, BBC Arapça Servisi'ne, kadınlara "bir gün ya da bir dakika" bile izin vermemek gibi temel insan haklarından mahrum bırakma çağrısında bulundu.





Kendi evindeki çalışanını başka birine satmak isteyen bir polis memuru, "Güvenin bana çok iyidir, kahkaha atar ve çok güleç bir yüzü vardır. Sabah 5'e kadar ayakta tutsanız bile şikayet etmez" dedi.





Polis memuru, BBC ekibine, evlerde çalışanların nasıl bir mal olarak kulanıldığını anlattı ve "Bir hizmetçiyi 600 Kuveyt Dinarına (2000 ABD Doları) alıp, 1000 Kuveyt Dinarı'na (3300 ABD Doları) satanları bulabilirsiniz" diye konuştu.