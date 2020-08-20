Samanyolu Haber /Gündem / Körfez'de yeni kriz: İran, BAE gemisine el koydu, mürettebatını gözaltına aldı /20 Ağustos 2020 14:24

Körfez'de yeni kriz: İran, BAE gemisine el koydu, mürettebatını gözaltına aldı

İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne atıp bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. Geminin mürettebatı da gözaltına alındı.

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İran Birleşik Arap Emirlikleri'ne atıp bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. Geminin mürettebatı da gözaltına alındı.

Reuters Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İran, hafta başında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir gemiye kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu. 

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise aynı gün BAE Sahil Güvenlik görevlilerinin açtığı ateş sonucu İranlı iki balıkçı hayatını kaybetti. 

İran devlet televizyonundan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: 'Pazartesi günü kara sularımızda yasa dışı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle bir BAE gemisine el konulmuş ve gemi mürettabatı da gözaltına alınmıştır.'

Açıklamanın devamında ise 'BAE Sahil Güvenlik güçleri ateş açarak iki İranlı balıkçının ölümüne sebep olmuş ve bir tekneye el koymuştur. BAE, çarşamba gübü yaptığı yazılı açıklamada durumdan duydukları üzüntüyü bildirerek özür dilemiş ve verilen zararın tanzim edileceğini bildirmiştir.' sözlerine yer verildi.
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