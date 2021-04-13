Samanyolu Haber /Gündem / Körfez'de yumşamaya bir adım daha /13 Nisan 2021 14:05

Körfez'de yumşamaya bir adım daha

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak Ramazan ayını kutladı.

SHABER3.COM

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak Ramazan ayını kutladı.

Suudi Arabistan haber ajansında (SPA) yer alan haberde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Kral Selman'ı telefonla aradığı belirtildi.

Katar Emiri Temim'in Suudi Arabistan Kralı Selman'ın Ramazan ayını tebrik ettiği görüşmede, Selman'ın da Katar Emiri Temim'in Ramazan ayını kutladığı ifade edildi.
Görüşme, Körfez uzlaşısının ardından Katar ile Suudi Arabistan liderleri arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliğini taşıyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de 'terör gruplarını desteklediği' suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.
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