Korgeneral Metin İyidil Erdoğan'ın talimatıyla 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı dava bizzat AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakından takip ettiği dosyalardan biri. Öyle ki, beraat etmesine açıkça tepki göstermiş ve 19 Ocak 2020’deki konuşmasında, yargıya konuyla ilgili talimatı verdiklerini beyan etmişti. Erdoğan, “Tabii bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. İlginç olan şey şu bunların hepsinin talimatlarını da verdik, kararı veren kişilerin de F...’cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Müebbet hapse mahkum olmuş birini hemen beraat ettirme ve tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidiyor? Bu anlaşılır bir şey değil.” ifadelerini kullanmıştı.











HAKKINDAKİ HÜKÜM BOZULMUŞTU

Eski Korgeneral Metin İyidil, 15 Temmuz sonrasında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan yargılanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya istinafa gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’nce başvurusu incelendi. İyidil’in beraatına karar vererek tahliye etti.





Savcılık ‘beraat ve tahliye’ kararına itiraz etti. Bunun üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’ince Ceza Dairesi, ‘isnat edilen suç’ ve ‘kaçma şüphesini’ gözeterek tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Tahliye edildikten 1 gün sonra, 15 Ocak’ta polis ekipleri tarafından Ankara’da gözaltına alındı ve ardından yeniden tutuklandı.





Bu arada HSK, İyidil’e beraat verip tahliye eden heyeti görevden aldı. Tutuklama kararının ardından Erdoğan da, yukarıda aktarılan açıklamayı yaptı.





4. KOLORDU’YU BAŞSIZ BIRAKAN HULUSİ AKAR’DIR

Hakkında verilen hükümler üç kez bozulan Metin İyidil’in yeniden yargılanmasına devam edildi. Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığı bilgilere göre İyidil’in avukatı Abdullah Kaya, hakkında beraat kararı verildiği halde idarenin talimatından sonra hukuk katledilerek İyidil’in yeniden tutuklandığını, Yargıtay’ın da bu hukuka aykırı kararı akladığını söyledi.





Müyesser Yıldız’ın konuyla ilgili paylaşımları şöyle:





Av. Kaya, 15 Temmuz’da Ankara’yı kana bulayan tankların Metin İyidil’le ilgisi olmadığını anlatırken şunları söyledi: “Hulusi Akar darbe ihbarını alınca 4. Kolordu Komutanı Metin Gürak’a, ‘Etımesgut’a, Kara Havacılık’a bir git bak.’ diyor. EDOK Komutanı’nı veya İyidil’i değil, doğrudan 4. Kolordu Komutanı’nı arıyor. Şeytanın avukatlığını yaparsanız; Komutan, Ankara’yı kana bulayan kendi birliğinden uzaklaştırılıyor. Bu hareket, 4. Kolordu’nun başsız kalmasına yol açıyor.”





Metin İyidil’in diğer avukatı Ali Rıza Bildik de sadece İyidil’in beraatına karar veren İstinaf 20. Ceza Dairesi’nın dosyadaki delillere baktığını, ama o hakimlerin Türkiye’nin dört bir yanına gönderildiğini belirterek, “Sizden bu cesareti beklemiyorum.” dedi.





TORUNU OLDUĞUNU DUYANCA MAHKEME SALONUNDA AĞLIYOR

Duruşma sırasında Metin İyidil’in torunu olduğu haberi geldi. Bunu öğrenen İyidil’in ağladığı görüldü. İyidil’in avukatlarından Onur Aksu ise Yargıtay ilamlarının yanlışlıkla dolu olduğunu, Metin İyidil’in rütbesinin ve birliklerin adının bile bilinmediğini anlatırken, “Verilen ceza kadar bizi yaralayan, bu yanlışlıklardır.” diye konuştu.





Darbeye yardımdan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan, ancak Yargıtay’ın üst sınırdan cezalandırılmasını istediği diğer sanık olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit’in avukatı Hıfzı Çubuklu da, “Yargıtay ilamı ve mütalaadan anlaşılıyor ki, kurt kuzuyu yemeye karar vermiş.” dedi.





METİN İYİDİL: HUKUKİ BİR KARAR BEKLİYORUM

Avukatların esas hakkında mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı. Mahkeme Başkanı karardan önce sanıklara son sözlerini sordu. Metin İyidil son söz olarak, “Hukuki bir karar vermenizi talep ediyorum. Vereceğiniz karara önce siz inanmalı ve savunabilmelisiniz. Sokaktaki insan da verdiğiniz kararın haklılığına inanmalıdır.” dedi.





Hamza Koçyiğit ise anlattıklarından sonra iddia makamının vicdana gelip mütalaasına ilave yapmasını umduğunu ve beklediğini belirtti, mübarek Cuma bayramı hürmetine beraatını ve tahliyesini istedi. Metin İyidil 15 yıl 10 ay, Koçyiğit 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.