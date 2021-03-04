Korgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit oldu

Alınan bilgiye göre, bugün Bingöl’den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

Helikopterde bulunan 10 askeri personel şehit oldu, 4’ü ise yaralandı.



Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

Korgeneral Osman Erbaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 8. Kolordu Komutanı görev yapmaktaydı.





Yozgat Yerköy'lü olan Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.





İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Erbaş, bir sonraki YAŞ Toplantısında Orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.





MSB'DEN AÇIKLAMA





Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasında yaralanan kahraman silah arkadaşlarımızdan biri daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 10’a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.







