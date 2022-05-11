Korgeneral Zekai Aksakallı’nın takip oyunu polis raporunda

özel haberine göre, Mahkemeye gitmeyen Korgeneral Aksakallı, gönderdiği yazılı ifadesinde kendisini kaçırmak isteyen ‘darbeci askerlerin’ elinden nasıl kurtulduğunu abartılı şekilde anlattı. Kendi ifadesiyle emekli general, takipteki araçlardan usta birkaç manevrayla kurtulmuştu. Aracından inerek onlarla kahramanca savaşmış, hatta birkaç tekme atmayı da ihmal etmemişti. Aksakallı, böylece takipten kurtulmuş, evine sağ salim ulaşmıştı. Tr724'ten Tuna Yıldız'ıngöre, Mahkemeye gitmeyen Korgeneral Aksakallı, gönderdiği yazılı ifadesinde kendisini kaçırmak isteyen ‘darbeci askerlerin’ elinden nasıl kurtulduğunu abartılı şekilde anlattı. Kendi ifadesiyle emekli general, takipteki araçlardan usta birkaç manevrayla kurtulmuştu. Aracından inerek onlarla kahramanca savaşmış, hatta birkaç tekme atmayı da ihmal etmemişti. Aksakallı, böylece takipten kurtulmuş, evine sağ salim ulaşmıştı.









General Aksakallı, emrindeki astsubay Ömer Halisdemir’e Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurdurarak, gecenin karanlık kalmasında etkili oldu. Ardından da astsubay Ömer Halisdemir başka bir silah arkadaşı tarafından infaz edildi. Bu sayede Korgeneral Zekai Aksakallı da rahat bir nefes aldı.









Tr724’ün ulaştığı resmi rapor, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’nın bütün kahramanlık tezlerini çürütüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü D Büro Amirliği tarafından hazırlanan raporda, Aksakallı’nın o gece katıldığı düğün ve sonrasında yaşadıklarıyla ilgili önemli ayrıntılara yer veriliyor.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de sunulan belgelerde, Aksakallı’nın, otopark çıkışında ailesiyle birlikte 20:15 sularında takım elbise ile sivil bir araca bindiği görülüyor. Normal şartlarda, Özel Kuvvetler Komutanı zırhlı bir araç ve özel korumalarıyla dolaşıyor. Özel Kuvvetler Komutanı, korumasız ve sivil bir araçla düğüne giderken, İstanbul’da darbe girişimine yönelik tanklar köprüyü tek taraflı olarak trafiğe kapatıyordu. General Aksakallı, yaşanan hareketliliğe rağmen düğüne gitmeyi tercih ediyor.Yine emniyetin hazırladığı görüntü analiz raporunda, Aksakallı, 21:30 sıralarında düğünden çıkıyor. Bu dakikadan sonra görüntüye 34 LV 2544 plakalı Mersedes- Vito marka bir araç giriyor. Söz konusu araç, Gazi Orduevinin girişindeki başka bir kameranın da görüş açısında. Emniyet ekiplerinin söz konusu aracın sahibiyle ilgili PolNet üzerinde yapılan tetkiklerde, İstanbul firmalarından kiralık olduğu ve aracın en son 02.07.2016-11.07.2016 tarihleri arasında N.K. isimli şahıs tarafından Ay-Car oto kiralama firmasında kiralandığı, ancak olay tarihinde kime kiralandığı hususlarında bir bilginin bulunmadığı tespitine yer veriliyor. Bu aracın TSK’nın herhangi bir birliği tarafından kiralanıp kiralanmadığı hususunda ise hiçbir verinin olmadığı vurgulanıyor. Özetle raporda, Aksakallı’nın iddia ettiği gibi; söz konusu araçların darbe girişimiyle irtibatlı kişilerce kiralanmadığının altı çiziliyor.Aksakallı’nın kendisini takip ettiğini ve yakalandığında etkisiz hale getirdiğini iddia ettiği ikinci araç ise 06 DU 0294 plaka sayılı Volvo-Sedan marka bir otomobil. Emniyet ekipleri, takipteki ikinci araçla ilgili de detaylı görüntü analizi yapıyor. Bu araçla ilgili de askeri personelle ilişiği tespit edilemiyor. Ardından da D Büro Amirliği, araçlarla ilgili şu raporu kaleme alıyor: “34 LV 2544 olarak tespit edilen Mercedes- Vito marka araç ve 06 DU 0294 plakalı Volvo Sedan marka araçların kayıtları incelendiğinde, 15 Temmuz 2016 tarihinde satış ile el değiştirdiği ve hali hazırdaki sahiplerinin sade vatandaş olduğu anlaşılmıştır. Olay tarihindeki sahiplik bilgilerine ulaşıldığında ise, satıştan önceki sahibinin Ankara’da yerleşik sade bir vatandaş olduğu görülmüştür.”