Korkmaz’ın 45 milyon dolar alacağının kimden olduğu belli oldu



O dönem Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı olduğunu belirten Peker, “Süleyman buna ‘Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurtdışına çık. Yukarının haberi var, bu parayı da sil, sorun çıkacak’ diyor” ifadelerini kullandı.

’45 milyon dolar borcu olan işadamı kim?’ sorusunun cevabını ise gazeteci İsmet Berkan, Haftalık Gazete’deki yazısında, bu borcun Kıraça Holding’in azınlık hissedarı olan Nahum Kardeşler’in paylarını SBK Holding’e satmasından kaynaklandığını yazdı. Berkan şunları söyledi:

“İnan Kıraç vakti zamanında Koç Grubundan ayrıldıktan sonra kendi şirketini kurmuş, derken Koç Grubu’nun içinde sivrilmiş bir başka önemli isim olan Jan Nahum ve kardeşi ile otomotiv işinde ortak olmuştu. Jan Nahum’un babası Bernar Nahum, Vehbi Koç’un arkadaşı ve otomobil işindeki ortağıydı. Jan Nahum da hep otomotiv sektöründe kalmış, Tofaş Genel Müdürlüğü yapmış son derece parlak bir isimdi





2017 yılında Nahum kardeşlerle İnan Kıraç’ın arası açıldı, kavga çıktı hatta karşılıklı alacak verecek davaları açıldı.





Bütün bu karmaşanın sonunda Eylül 2020’de Reuters haber ajansı bir haber geçti. Daha önce Hexagon’u Naum kardeşlerden satın alarak dolaylı olarak İnan Kıraç’a ortak olan SBK bu kez kardeşlerin ana yatırım şirketi olan, merkezi Lüksemburg’da bulunan Silcolux Investment’ı 82 milyon dolara satın almıştı.





Bu vergi cenneti ülkede kurulu Silcolux’ün özelliği, İnan Kıraç’ın holdingi Kıraça Holding’in yüzde 45 ve daha önemlisi Karsan’ın yüzde 28.56’sına sahip olmasıydı. Yani, bu satışla birlikte İnan Kıraç ile SBK ortak olmuşlardı.





Daha ilk günden İnan Kıraç’ın bu durumdan fazlasıyla rahatsız olduğuna dair haberler çıkmaya başladı. Çünkü SBK tarafı şirketleri “atağa kaldıracağını” duyuruyor, hatta bu amaçla Honda’nın kapanmakta olan fabrika binasını satın alıp burada elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını söylüyorlardı.”





Kıraç hisseleri satın almak istiyor

Söylentilerden rahatsız olan İnan Kıraç’ın, SBK’dan Silcolux’ü, yani aslında Kıraça Holding’in yüzde 45’iyle Karsan’ın yüzde 28.56’sını satın almak istediğini ama fiyatta anlaşamadıklarını belirten Berkan şu bilgileri verdi: “Çünkü o zamanlar çıkan haberlere bakılacak olursa Kıraç’a göre bu hisselerin değeri ancak 40 milyon dolardı. Oysa SBK, şirketi satın alırken 78 milyon dolar ödediğini (ilk haberler 82 milyon dolar diye çıkmıştı ama o rakam doğru değildi anlaşılan) ve hisseleri ancak 80 milyon dolara devredeceğini söylüyordu.





Fiyat farkı 1’e 2 olunca iki tarafın anlaşması imkansızdı. SBK, İnan Kıraç üzerinde baskı yaratmak amacıyla, şirketin geçmiş hesaplarından hareketle bir alacak davası açtı; iddiasına göre Silcolux’ün İnan Kıraç şirketlerinden 45 milyon dolar alacağı vardı. Bu dava mahkeme tarafından kabul edildi, hatta haciz işlemine başlanması ihtimali belirdi.





Bu da aslında SBK’nın “mafyavari” yöntemlerinden biriydi. Yani, bir biçimde eline geçen hisse senetlerini almak için fazla hevesli görünen ama fiyatı yüksek bulan İnan Kıraç üzerinde baskı kurmak istiyordu. SBK’nın yargı üzerinde rüşvetten kaynakladığı öne sürülen belli bir etkinliği vardı; bunu dile getirerek İnan Kıraç’a bir yerde şantaj uyguluyordu.”





Berkan, gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık’ın daha önce T24’te yayınlanan yazısında bu süreçte yaşananları anlattığını hatırlattı. Şık bu yazısında şöyle demişti:





“İddialara göre Kıraç, rahatsızlığının giderilmesi için de Türkiye siyasetinin ‘en tepesinde’ bulunanlardan yardım istemişti. Yardım çağrısı karşılıksız bırakılmayan Kıraç AKP’ye devşirilen bakanlardan birisine gönderilmişti. Erdoğan sonrası Türkiye siyasetinde yer kaplamak için canhıraş çalışan bakan için bu yardım çağrısı büyük fırsattı. Her şeyden önce kendisine emredileni yerine getirmiş olacaktı. Öte yandan da her adımını planladığı gelecekteki siyasal kariyerine erişmekte önemli bir yeri olan ve aynı siyasal anlayışı temsil eden sermaye gruplarından birine, ‘Sizi ben korurum’ mesajını güçlü bir şekilde iletmiş olacaktı.





Sezgin Baran Korkmaz vakit kaybedilmeden Ankara’ya hem de bakanlık makamına çağrıldı. Korkmaz’a hisseleri devretmesi gerektiği ve 40 milyon dolarlık icra takibinden de vazgeçmesi gerektiği nezaket sınırlarını aşan ama anlayacağı ‘uygun bir dille’ anlatıldı. Yaptığının ticari faaliyet sınırları içinde olduğunu ve hukuken elinin güçlü olduğunu düşünen Korkmaz geri adım atmayınca da uygun dille kendisine anlatılanlar devreye sokularak haddi bildirildi. Daha önceki soruşturmada mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını sağlayan MASAK’tan gelen temiz yazısı son operasyona dayanak oluşturacak yeni bir ‘MASAK raporuyla’ bertaraf edildikten hemen sonra, 29 Aralık 2020’de operasyonlar başladı.”





İsmet Berkan, Ahmet Şık’ın 21 Ocak 2021’de bu yazdıklarıyla Sedat Peker’in 6 Haziran 2021’de anlattıklarının neredeyse bire bir uyuştuğunu belirterek, “Bir önemli fark var: Peker’e göre SBK’yı makamına çağıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ona kaçmasını da söyleyen isimdi. Nitekim SBK bu görüşmenin hemen ertesi günü Türkiye’yi terk etmişti” diye yazdı.





Berkan, daha sonra SBK Holding’in Kıraça Holding ve Karsan’daki payını İnan Kıraç’a sattığını da anlattı:





“Fakat tabii aslında hikaye orada bitmiyor. Sezgin Baran Korkmaz, kaçak durumda olmasına rağmen işlerini sürdürüyor. Baktığınızda SBK Holding’in web sayfası da halen açık zaten.





SBK Holding, bu dönemde çok sayıda varlığını elden çıkardı. Şimdi sıkı durun, elden çıkarılan, yani SBK’nın sattığı varlıkları arasında İnan Kıraç’ın ortağı olan Lüksemburg merkezli Silcolux S.A. da var.





‘Silcolux, İnan Kıraç adına avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından satın alınmıştı’

Çok dikkat çekmedi, 28 Ocak 2021 günü, yani Sezgin Baran Korkmaz hakkında suç soruşturması açıldıktan bir ay, SBK Süleyman Soylu ile görüştükten 54 gün sonra Kıraça Holding iştiraki olan Karsan, borsaya bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, Silcolux, İnan Kıraç adına avukat Mustafa Levent Göktaş tarafından satın alınmıştı.





Açıklamada satış fiyatı yazılmamış, çünkü parayı ödeyen Karsan olmadığı için böyle bir yükümlülüğü yok. Satış rakamını şimdilik sadece taraflar, yani SBK, İnan Kıraç ve Kıraç adına bu alımı yapan avukat Mustafa Levent Göktaş biliyor.”