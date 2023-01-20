Korkmaz Karaca sessizliğini bozdu

halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar, adları rüşvet skandalında geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban ve yakın çevresi hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu kamuoyuna duyurmuştu.





Raporda; Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın, rüşvet skandalına adı karışan ve bu nedenle cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca’ya 1 milyon 917 bin 805 milyon lira gönderdiği tespit edildi. Raporda bu para transferinin ne zaman yapıldığına dair bilgi yer almadı.





DW Türkçe'den Alican Uludağ, Korkmaz Karaca'ya MASAK raporuyla tespit edilen para alışverişini sordu. Medyada çıkan haberlerin anımsatılması üzerine Korkmaz Karaca, "Bunlar doğru değil" yanıtını verdi.





Kendisinin hiçbir zaman Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmadığını, işadamı olduğunu belirten Karaca, Ünsal Ban tarafından kendisine para gönderildiği bilgisini kabul etmedi. Karaca, "Benim tüm ticari faaliyetlerim yasal ve belgeli. Açıklanabilir. Haram yemedik. Benim vermeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık, başım dik. Benim hesabıma gelen bir şey yok" dedi.









'Savcılığa çağrılırsam giderim'

İddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirten Karaca, "Ünsal Ban'ı çok iyi tanıdığını" söyledi, ancak herhangi bir alışverişi veya ticari ilişkisi olmadığında ısrar etti.





Soruşturma kapsamında savcılığın konuya ilişkin çağırması durumunda gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine Karaca, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir savcı çağırdığında gitmeyecek bir kişi var mı? Çağırırsa giderim, sorularını yanıtlarım" ifadelerini kullandı.





Para alışverişini yalanlamadı

Karaca, kendisine Ahmet Karakaş tarafından yaklaşık 2 milyon TL gönderilip gönderilmediği sorusuna, "Allah'a çok şükür haram yemedik. Verilmeyecek tek kuruş hukuksuz işimiz, ilişkimiz yok" yanıtını verdi. Ancak Karaca, Karakaş'tan bu yönde bir para alışverişini yalanlamadı.









Sineren ile telefonda görüştüğünü kabul etti

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen iş insanı Mine Tozlu Sineren şirketinin sermaye artırımı sorunu için dönemin AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu'nun yanı sıra Korkmaz Karaca ile de görüştüğünü söylemişti. Sineren, konuya ilişkin Karaca ile telefonda bir kere görüştüğünü anlatmıştı.





Sineren ile telefonda görüştüğünü kabul eden Karaca, "Mine Hanım beni aradı. Ziyaret etmek istediğini söyledi. Sorunlarını anlatmak istediğini söyledi. Bende bir şey yapamayacağımı ve çok kar olduğunu söyledim. O da daha sonra ne aradı ne de geldi. Herhangi bir görüşme ve konuşma olmadı" yanıtını verdi. Karaca, aralarında herhangi bir ticari sohbet geçmediğini belirterek birbirlerinden herhangi bir talepleri olmadığını savundu.



