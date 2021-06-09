Korkmaz'ın ofisinden Erdoğan'ın danışmanı çıktı!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Korkmaz'ın holding binasını kullanan bir siyasetçi olduğuna ilişkin söylemine işaret ederek, "Hemen belirtelim ki o kişi eski milletvekili ya da halen milletvekili olan kişi değil. Konuyu araştırdığımızda, holdingin ofisini kullanan kişinin halen Cumhurbaşkanlığı'nda danışman olarak görev yaptığını öğreniyoruz" dedi.
"SBK holding hakkında açılan 'Suç gelirinin aklanması' dosyası incelendiğinde cevaplandırılması gereken iki önemli soru çıkıyor" diyen Öztürk, devamında şunları kaydetti:
"1-Dava dosyasında birbirinden farklı iki ayrı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunuyor. MASAK tarafından, 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen yazıda “Suça rastlanmadığı, kara paranın aklanması, suç gelirinin aklaması yok” deniliyor. Mahkeme, MASAK'ın bu yazısı üzerine, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışına çıkış yasağını kaldırdığı anlaşılıyor.
2- MASAK tarafından SBK Holding'le ilgili olarak C. Savcılığı'na 27 Aralık 2020 tarihinde ikinci raporu gönderiyor. Birinci raporla taban tabana zıt rapor düzenlendiği anlaşılıyor. Önceki raporunda kara paranın aklanması diye bir durumun olmadığı belirtilmesine rağmen, yaklaşık 1,5 ay sonra hazırlanan raporda ise 'Suç gelirinin aklanması var' deniliyor. Gelen bu rapor üzerine Cumhuriyet Savcılığı yeniden SBK Holding ile ilgili operasyon kararı veriyor."