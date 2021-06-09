Korkmaz'ın ofisinden Erdoğan'ın danışmanı çıktı!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, Korkmaz'ın holding binasını kullanan bir siyasetçi olduğuna ilişkin söylemine işaret ederek, "Hemen belirtelim ki o kişi eski milletvekili ya da halen milletvekili olan kişi değil. Konuyu araştırdığımızda, holdingin ofisini kullanan kişinin halen Cumhur­başkanlığı'nda danışman olarak görev yaptığını öğre­niyoruz" dedi.





"SBK holding hakkında açılan 'Suç gelirinin aklan­ması' dosyası incelendiğin­de cevaplandırılması gere­ken iki önemli soru çıkıyor" diyen Öztürk, devamında şunları kaydetti:





"1-Dava dosyasında bir­birinden farklı iki ayrı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunu­yor. MASAK tarafından, 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen yazıda “Suça rastlanmadığı, kara paranın aklanması, suç gelirinin aklaması yok” deniliyor. Mahkeme, MASAK'ın bu yazısı üzerine, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışı­na çıkış yasağını kaldırdığı anlaşılıyor.





2- MASAK tarafından SBK Holding'le ilgili olarak C. Savcılığı'na 27 Ara­lık 2020 tarihinde ikinci raporu gönderiyor. Birinci raporla taban tabana zıt rapor düzenlendiği anla­şılıyor. Önceki raporunda kara paranın aklanması diye bir durumun olmadı­ğı belirtilmesine rağmen, yaklaşık 1,5 ay sonra ha­zırlanan raporda ise 'Suç gelirinin aklanması var' deniliyor. Gelen bu rapor üzerine Cumhuriyet Savcı­lığı yeniden SBK Holding ile ilgili operasyon kararı veriyor."