Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını bugüne kadar 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. 4 bin 500 kişide de virüs tespit edildi.





Virüsün giderek yayılmasından ve ölümlerin artmasından endişe edilirken, Çin yönetimi olağanüstü tedbirler alıyor.





YASAKLAR ARTIYOR; ŞEHİRLER, HAYALET ŞEHİRLERE DÖNDÜ





Yönetim tarafından okulların tatil edilmesi, seyahat kısıtlamaları getirilmesi, sokağa çıkma yasağının uygulanması, turistik alanların kapatılması, turistik turların iptal edilmesi gibi tedbirler şehirleri hayalet şehirlere dönüştürdü.





En fazla vak'a Vuhan şehrinde görüldü. Çin'e komşu ülkelerde koronavirüs vak'a sayısı artıyor.





Çin'de ikamet eden ve Şanghay Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Nurettin Akçay, Çin'deki son durum hakkında izlenimlerini şahsi Twitter hesabında paylaştı. Akçay, "Hayat durma noktasında ve sokaklar bomboş. Herkes birbirine tedirgin gözlerle bakıyor. Böyle giderse durum çok daha kötü olacak." dedi.





Çin'de yaşayan biri olarak neler oluyor anlatayım. Neredeyse herkes maske ile dolaşıyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor. Sokaklar bomboş. Okullar tatil. Pek çok turistik yer ziyarete kapalı." diyen Akçay, cadde ve sokakların bomboş olduğunu söyledi.





KORKU FİLMLERİNDEKİ GİBİ: OTOBÜSLERDE YOLCU YOK





Akçay, "Caddelerde bir kaç araba ve otobüs dışında araba göremiyorsunuz. Bu görüntüyü az önce çektim. Korku filmlerindeki gibi. Otobüslerde yolcu yok." dedi ve "Öğle vakti bindiğim otobüs. Hiç kimse yok. Sadece ben varım." notuyla bir video paylaştı.





Nurettin Akçay açık olan dükkanların sadece marketler ve eczaneler olduğunu belirtti.





Karantinaya alınan Vuhan şehri korku filmlerinden çıkmış gibi görünüyor.





Marketlerde de birçok şeyin tükendiğini ifade eden Akçay, "Ekmek bulamadım. Yaş sebze yok. Paketli gıdalar dışında bir şey yok. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından biri olan Şangay Pudong Havaalimanı'nın da durumu böyle." diyerek bir fotoğraf paylaştı.

