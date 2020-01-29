Samanyolu Haber /Dünya / Korku filmlerindeki gibi... /29 Ocak 2020 11:43

Korku filmlerindeki gibi...

Çin'de ikamet eden ve Şanghay Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Nurettin Akçay, Çin'deki son durum hakkında izlenimlerini şahsi Twitter hesabında paylaştı. Akçay, "Hayat durma noktasında ve sokaklar bomboş. Herkes birbirine tedirgin gözlerle bakıyor. Böyle giderse durum çok daha kötü olacak." dedi.

Hayalet şehir gibi...

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını bugüne kadar 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı. 4 bin 500 kişide de virüs tespit edildi. 

Virüsün giderek yayılmasından ve ölümlerin artmasından endişe edilirken, Çin yönetimi olağanüstü tedbirler alıyor. 

YASAKLAR ARTIYOR; ŞEHİRLER, HAYALET ŞEHİRLERE DÖNDÜ

Yönetim tarafından okulların tatil edilmesi, seyahat kısıtlamaları getirilmesi, sokağa çıkma yasağının uygulanması, turistik alanların kapatılması, turistik turların iptal edilmesi gibi tedbirler şehirleri hayalet şehirlere dönüştürdü. 

En fazla vak'a Vuhan şehrinde görüldü. Çin'e komşu ülkelerde koronavirüs vak'a sayısı artıyor.

Çin'de ikamet eden ve Şanghay Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Nurettin Akçay, Çin'deki son durum hakkında izlenimlerini şahsi Twitter hesabında paylaştı. Akçay, "Hayat durma noktasında ve sokaklar bomboş. Herkes birbirine tedirgin gözlerle bakıyor. Böyle giderse durum çok daha kötü olacak." dedi. 

Çin'de yaşayan biri olarak neler oluyor anlatayım. Neredeyse herkes maske ile dolaşıyor. Kimse kimseye yaklaşmıyor. Sokaklar bomboş. Okullar tatil. Pek çok turistik yer ziyarete kapalı." diyen Akçay, cadde ve sokakların bomboş olduğunu söyledi.

KORKU FİLMLERİNDEKİ GİBİ: OTOBÜSLERDE YOLCU YOK

Akçay, "Caddelerde bir kaç araba ve otobüs dışında araba göremiyorsunuz. Bu görüntüyü az önce çektim. Korku filmlerindeki gibi. Otobüslerde yolcu yok." dedi ve "Öğle vakti bindiğim otobüs. Hiç kimse yok. Sadece ben varım." notuyla bir video paylaştı.

Nurettin Akçay açık olan dükkanların sadece marketler ve eczaneler olduğunu belirtti. 

Karantinaya alınan Vuhan şehri korku filmlerinden çıkmış gibi görünüyor.

Marketlerde de birçok şeyin tükendiğini ifade eden Akçay, "Ekmek bulamadım. Yaş sebze yok. Paketli gıdalar dışında bir şey yok. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından biri olan Şangay Pudong Havaalimanı'nın da durumu böyle." diyerek bir fotoğraf paylaştı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korku filmlerindeki gibi... Sonraki Haber >>

Hayalet şehir gibi...

Hayalet şehir gibi...

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Sokaklar boş, marketler kapalı!

Yıkım, korku ve telaş...

Yıkım, korku ve telaş...

O uçağı Taliban mı düşürdü?

O uçağı Taliban mı düşürdü?

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Binadaki çatlakları gösteren öğrenciler tehdit edildi!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Serdar Akinan'dan korkunç iddia!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

Beni Suriyeli çocuk kurtardı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi 24 saat sonra kurtarıldı!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

6.8'lik depremin ürperten sesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!

Hayat kurtaran telefon görüşmesi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:04:21