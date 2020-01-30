Virüs kulaktan ve gözden de bulaşabilir!

Çin'de ikamet eden öğretmen Burcu Öner, CNN Türk canlı yayınında bölgede yaşananları ve Koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu.





Taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını belirten öğretmen Burcu Öner, "Tahliye haberinden sonra rahatladık bekliyoruz. Büyükelçilik 'hazırlanın' dedi ve bekliyorum. 7 gündür evden dışarı çıkıyorum." dedi.







"MİKROP GÖZLERİNİZDEN VE KULAKLARINIZDAN GİREBİLİR"

"Bu virüs sadece hava yolu ve nefes yoluyla bulaşmıyor." diyen Öner, "Buradaki doktorların söylediğine göre, gözlerinizi gözlükle koruyun, kulaklarınızı kapatın, gözlerinizden ve kulaklarınızdan girebilir mikrop. Derinizden de geçebilir uyarılarından ötürü korkumuzdan camı, pencereyi açamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Görevliler istasyonlarda koronavirüs taraması yapıyor.





Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 1.370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı.





Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.





Ayrıca Çin anakarası dışında virüs teşhisli hasta sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 10, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7’ye yükseldi.





Son 24 saatte ülke genelinde 1.737 yeni koronavirüs vak'ası tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 124.





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