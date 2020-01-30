Virüs kulaktan ve gözden de bulaşabilir!

Çin'de ikamet eden öğretmen Burcu Öner, CNN Türk canlı yayınında bölgede yaşananları ve Koronavirüs salgınına dair açıklamalarda bulundu.
Taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını belirten öğretmen Burcu Öner, "Tahliye haberinden sonra rahatladık bekliyoruz. Büyükelçilik 'hazırlanın' dedi ve bekliyorum. 7 gündür evden dışarı çıkıyorum." dedi.
"MİKROP GÖZLERİNİZDEN VE KULAKLARINIZDAN GİREBİLİR"
"Bu virüs sadece hava yolu ve nefes yoluyla bulaşmıyor." diyen Öner, "Buradaki doktorların söylediğine göre, gözlerinizi gözlükle koruyun, kulaklarınızı kapatın, gözlerinizden ve kulaklarınızdan girebilir mikrop. Derinizden de geçebilir uyarılarından ötürü korkumuzdan camı, pencereyi açamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Görevliler istasyonlarda koronavirüs taraması yapıyor.
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 1.370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı.
Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.
Ayrıca Çin anakarası dışında virüs teşhisli hasta sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 10, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7’ye yükseldi.
Son 24 saatte ülke genelinde 1.737 yeni koronavirüs vak'ası tespit edilirken, 38 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 124.
12 ARALIK 2019'DA VUHAN ŞEHRİNDE GÖRÜLDÜ, HIZLA YAYILIYOR
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
İlaç, maske ve gıda temininde zorluklar yaşanıyor. Marketler ya kapalı ya da sınırlı miktarda ürün satıyor.
Uzmanların ilk tespitlerine göre virüs Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden insanlara bulaşmış olabilir.
Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer şehire ve eyaletlere sıçraması sebebiyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 şehirde toplu ulaşım durdurulmuştu.
2003 YILINDA GÖRÜLEN SARS VAK'ASINI GERİDE BIRAKABİLİR
Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda.
Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde sebep olduğu 8 bin vak'a sayısını da geçmesi bekleniyor.
RUSYA, ÇİN SINIRINI KAPATTI; ŞİRKETLER ÜRETİMİ DURDURDU
Koronavirüs şu ana kadar Çin'den Japonya, Tayvan, Avustralya, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı.
İngiliz British Airways, Alman Lufthansa havayolları Çin seferlerinin tamamen durdurdu. Rusya, Çin ile arasındaki kara sınırını kapattı. Foxconn, Apple, Amazon, Renault, Nissan gibi firmalar Çin'deki tesislerde üretimi durdurdu.