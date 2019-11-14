Korkulan oldu!

İstanbul Bâb-ı Âli'de tarihi binasından alınarak İstanbul Kağıthane'de dere yatağında inşâ edilen Milli Arşiv Sitesi'ne taşınan yaklaşık 100 milyon belge ve 370 bin defterlerden oluşan tarihi belgeleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.







Cumhurbaşkanlığı Milli Arşiv Sitesi için İlave Çevre Düzenlemesi İmalatları ile Temel Altı Susuzlaştırma Tedbirleri alınması ve Uygulamasının Yapılması İşi ihalesi 13,7 milyon liraya Özülke İnşaat'a verildi.





ÖNCE DERE YATAĞINA BİNA, SONRA SUSUZLAŞTIRMA İHALESİ!





İhaleyi alan Özülke İnşaat 11 aydır Osmanlı arşivlerini su, rutubet ve nemden kurtarmaya çalışıyor.









Sözcü'nün haberine göre 9 hektarlık arazinin birçok noktasında dozerler ve kepçelerle kazılar yapıldığı ve kanallar açıldığı gözlenirken, bahçe ve cadde tarafında inşaat çalışmaları sürüyor.

"Susuzlaştırma" çalışmasıyla dere yatağına inşâ edilen binaların temelinin güçlendirilmesi ve tarihi belgelerin rutubetten korunması hedefleniyor.





PAHA BİÇİLMEZ OSMANLI BELGELERİ RUTUBET, NEM VE SU İÇİNDE!

Yaklaşık 100 milyon belge ve 370 bin defterden müteşekkil Osmanlı Arşivi'nin sızan sudan etkilendiği, depolardan rutubet kokusu yayıldığı, bazı belgelerin araştırmacıların önüne ıslak geldiği iddia edilmişti.

İnşaat Mühendisleri Odası, taşkın alanı içine arşiv gibi özellik taşıyan binaların yapılmasının yanlış olduğunu açıklamıştı.

Rutubet ve nem sebebiyle yapılan kazılardan sonra Osmanlı Arşivleri Külliyesi'nin bulunduğu araziyi köstebek yuvasını andırıyor. Dönemin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, Cendere Vadisi'nin arka bölümündeki kayalık alanın oyulmasıyla elde edilen bölgede inşa edilen Milli Arşiv Külliyesi'nin deprem ve sel başta olmak üzere her türlü doğal afete karşı dayanıklı olarak tasarlandığını iddia etmişti.

165 MİLYON TL MUKABİLİNDE SİYAH KALEM MÜHENDİSLİK İNŞÂ ETTİ

165 milyon lira yatırım bedeliyle TOKİ tarafından Siyahkalem Mühendislik'e inşa ettirilen Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde 13 blok yer alıyor.

Projede, 800 kişilik kongre merkezi, 200 çalışma odası, 120 depo alanı, üç büyük genel amaçlı toplantı salonu, 5 seminer odası ve 10 toplantı odası da bulunuyor.

Fatih’in Bosna Fermanı, Karlofça Antlaşması’nı, Baltalimanı Sözleşmesi gibi paha biçilemez belgelerin yer aldığı arşiv 800 kamera ile takip ediliyor.

İLBER ORTAYLI "DENSİZLİK" DEMİŞTİ

Hassa Mimarlık tarafından projesi hazırlanan arşiv sitesinin dere yatağında inşâ edilmesine uzmanlar karşı çıkmış, Devlet Su İşler Bölge Müdürlüğü (DSİ) de bölgede sel tehlikesi bulunduğunu ifade etmişti.



Şehir Plancıları Odası, yapılaşma sebebiyle toprağın emme gücünün kalmayacağını belirterek, su baskını riskine dikkati çekmişti. Akademisyenler, nem sebebiyle arşivde de bozulmalar görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı da “Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin yeri Bab-ı Ali'dir. Kâğıthane arşivlerinin fenni olmadığı tartışılıyor. Dünyadaki arşivlerin durumunu biraz biliyorum. İmparatorluk Arşivi'ni Kâğıthane'ye taşımak, Babıâli'den uzak tutmak densizliktir, saygısızlıktır ve de lüzumsuz bir görüştür.” demişti.





ERDOĞAN'DAN MİMARA: HESABINI VERİRSİN





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Haziran 2013'te açılış töreninde projeye yönelik eleştirilere sert cevap vermişti.





6 yıl önce inşâ edilen Osmanlı Arşivleri Külliyesi'nin etrafı yeniden şantiye sahasına döndü.





Erdoğan şunları söylemişti: “‘Nereden çıktı Kağıthane’deki bu yeni bina, burayı su basar, şu olur, bu olur' gibi birçok olumsuz kampanyaların içerisine girenler oldu. Gerek mimarımız, gerek mühendislerimiz buranın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bu projeyi o hassasiyet içerisinde ele aldı.”





ORTAKLARI ERDOĞAN'IN PRENSİ CENGİZ ÖZDEMİR İLE EŞİ AYŞE ÖZDEMİR





Dere yatağına Osman Arşivleri Sitesi'ni inşâ eden Siyah Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1977 yılında kuruldu.





Şirketin eski ortakları arasında M. Ziyaeddin Kılıç, A. Cemalettin Ulueren, Mehmet Nazif Güler ve Mehmet Tamgüney bulunuyor. Şirketin yeni ortakları ise Ayşe Özdemir, Cengiz Özdemir ve Güngör Tortop.





Sermayesi 2 milyon 250 bin TL olan şirketin İstanbul Ticaret Odası (İTO) kayıtlarına göre pay dağılımı aşağıdaki şekilde:

Günögör Tortop (Yüzde 51)

Cengiz Özdemir (Yüzde 16)

Ayşe Özdemir (Yüzde 23)





Cengiz Özdemir, AKP iktidarında aldığı ballı ihalelerle tanınıyor.





ÇUKUROVA ŞİRKETLERİNİN KAYYIMI: CENGİZ ÖZDEMİR







Mehmet Emin Karamehmet'e ait Çukurova Holding'in şirketleri 2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiğinde Cengiz Özdemir; Show TV, Skytürk TV ve Akşam gazetesi gibi medya şirketlerinin başına geçmişti.





TOKİ, 64 milyon 788 bin 936 TL'ye Seyrantepe ihalesini de Siyah Kalem Mühendislik'e vermişti.