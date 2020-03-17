Korkulan oldu! Koronavirüs cezaevlerine de bulaştı

Türkiye’de hızla yayılmaya devam eden koronavirüsü nedeniyle Edirne Cezaevi dün akşam karantinaya alınmıştı. Haberi duyuran HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu “Edirne Cezaevinden haberler aldım, karantinaya alınma olmuş! Üç askerin testleri pozitif çıktı.” demişti. Edirne Cezaevinden sonra bugün de Balıkesir Kepsüt Cezaevinden geldi.

Bir yıldır Kepsüt’te kalan bir tutuklunun aile yakınının BOLD Medya'ya yaptığı açıklamaya göre cezaevi bugün karantinaya alındı. Tutuklu yakını, “Biraz önce eşim aradı. Burada bir virüs vakası tespit edildi, herkesi karantinaya aldılar.” dedi.



Balıkesir Kepsüt Cezaevinde 26 kişilik koğuşlarda 45 kişi kaldığı biliniyor.

