Samanyolu Haber /Gündem / Korkulan oldu mu? Daha önce iyileşmiş 51 hastada tekrar koronavirüs pozitif çıktı /07 Nisan 2020 13:39

Korkulan oldu mu? Daha önce iyileşmiş 51 hastada tekrar koronavirüs pozitif çıktı

Güney Kore, Daegu şehrinden hastalar, virüsden kurtulduktan sonra taburcu edildiler Ancak bir süre sonra bazılarının tekrar haslandığı görüldü Bu da uzmanlarda yeni bir endişeye neden oldu

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Güney Kore, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için sıkı karantina ve yaygın testler kullanarak, salgının kontrol edilmesinde küresel olarak en başarılı ülkeler arasında yer aldı. 

Ülkede her gün teşhis edilen yeni vakaların sayısı en düşük sevilerde . 
Ancak  Güney Kore'deki salgının merkez üssü Daegu'da uzmanları endişelendirecek bir olay ortaya çıktı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden bir Epidemiyolog   ekibi tarafından yürütülen bir çalışmada ilginç bilgilere ulaşıldı . 
Araştırmalara göre iyileşen hastalar yeniden enfekte olmaları zor bir ihtimal olarak olsada virüsün hücrelerinde tespit edilemeyen seviyelerde kaldığını ve daha sonra "yeniden aktifleştiği"  ortaya çıktı . 

Güney Koreli uzmanların bu bulduğu gelişme aslında  virüsün bugüne kadar nasıl işlediğine dair mevcut bilgilerden çok farklı gözüküyor . 

East Anglia Üniversitesi'nden mikrobiyolog ( Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı)   profesörü Paul Hunter'a göre Korona virüstem hasta olanların yeniden enfeksiyon olmayacağı gibi hücrelerde gizli kalan virüslerinde yeniden etkişemesi zor gözüküyor. Prof Hunter bu tür bulguların zaman zaman test yaparken meydana gelecek hatalardanda kaynaklandığı görüşünde. 

Şu anda dünyada genel kanaat koronavirüs hastalarının iyileştikten sonra en azından orta vadede bağışıklık kazanacakları ve yeniden hasta olmayacakları düşününüyor. 
Bilim insanları yeniden enfekte olan insanların önceki raporları ile ilgili sıkıntıların olacağına inanıyor … 
Şubat ayında konuşan Leeds Üniversitesi Viroloji Profesörü Mark Harris ' Açıkçası bu hastalar hakkında altta yatan tıbbi durumlar veya virüsün bağışıklık kontrolünden kaçmasına izin verebilecek durumlardaki değişiklikler gibi daha fazla bilgiye ihtiyacımız var Bu, yeni koronavirüsün biyolojisi hakkında daha fazla araştırma yapılması gerekiyor 
Aralık ayında ilk olarak Çin'de görülen bu virüs şimdiye kadar  dünya genelinde 1,3 milyondan fazla insana bulaştı ve  75 binden fazla insanın hayatına mal oldu .

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