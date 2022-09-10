Samanyolu Haber /Dünya / Korkulan oldu: O göl taştı 100 bin Pakistanlı daha risk altında /10 Eylül 2022 11:04

Korkulan oldu: O göl taştı 100 bin Pakistanlı daha risk altında

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.396 oldu.

SHABER3.COM

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 499'u çocuk, 280'i kadın 1.396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.

Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817'si tamamen yıkıldı.

Toplamda 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu.


Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Manchar Gölü'nün 25 Temmuz, 28 Ağustos ve 5 Eylül’deki fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğraflarda 25 Temmuz’da gölde bir farklılık göze çarpmazken 28 Ağustos ve 5 Eylül’dekilerde ise gölün yüzölçümünün genişlediği görüldü.

NASA yetkilileri, taşan gölde suyun akış yolu üzerindeki yüzlerce köyde yaşayan yaklaşık 100 bin kişinin, sel riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korkulan oldu: O göl taştı 100 bin Pakistanlı daha risk... Sonraki Haber >>

AKP Gençlik Kolları'ndan tepki çeken kaza videosu

AKP Gençlik Kolları'ndan tepki çeken kaza videosu

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Otobanda görünmez kaza: Tabela aracın üzerine düştü

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Okyanus'ta 11 gün buzdolabında hayatta kaldı!

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Avrupa'nın gazını kesen Gazprom'dan olay video: 'Bu kış büyük olacak'

Kim bu 'yellehçiler' ?

Kim bu 'yellehçiler' ?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:11